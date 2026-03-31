Головна Технології Не одне й те саме: різниця між портами USB-C і Thunderbolt

Не одне й те саме: різниця між портами USB-C і Thunderbolt

Дата публікації: 31 березня 2026 11:41
Роз'єми Thunderbolt та кабель USB Type-C. Фото: Unsplash, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ноутбуки та інша сучасна техніка дедалі частіше мають однакові на вигляд овальні роз'єми, але за ними можуть стояти зовсім різні можливості. Саме тому порти Thunderbolt і USB-C часто плутають, хоча один із них є стандартом підключення, а інший — лише формою самого роз'єму.

Про це пише BGR.

Чому Thunderbolt і USB-C часто сприймають як одне й те саме

На більшості сучасних пристроїв Thunderbolt уже використовує той самий фізичний роз'єм, що й USB-C. Через це зовні вони мають однаковий вигляд, і користувачеві легко припустити, що між ними немає жодної різниці.

Саме ця схожість і створює найбільшу плутанину. Якщо дивитися лише на форму порту, здається, що будь-який кабель і будь-який пристрій працюватимуть однаково, але на практиці все залежить від того, які саме стандарти підтримує конкретний роз'єм.

Головна різниця полягає в тому, що USB-C — це передусім фізичний тип конектора. Він не описує сам по собі швидкість, потужність заряджання чи набір функцій, тому два однакові на вигляд USB-C-порти можуть працювати зовсім по-різному.

Thunderbolt, навпаки, є повноцінним стандартом підключення. Він визначає конкретні можливості порту, зокрема вищу швидкість передавання даних і ширший функціональний набір у порівнянні з багатьма звичайними USB-C-реалізаціями.

Саме тому один ноутбук може мати два порти з однаковою формою, але різними характеристиками. Візуально вони однакові, а фактично — ні.

Чи сумісний Thunderbolt із USB-C

Сучасні порти Thunderbolt сумісні з USB-C-пристроями. Якщо підключити звичайний USB-C-аксесуар до порту Thunderbolt, він зазвичай працюватиме без проблем.

У зворотному напрямку ситуація складніша. Thunderbolt-пристрій можна фізично підключити до USB-C-порту, але те, як саме він працюватиме, вже залежить від можливостей цього USB-C-порту.

У деяких випадках усе запуститься, але зі зниженими характеристиками. В інших пристрій зможе лише заряджатися, а іноді окремі функції можуть не працювати взагалі.

Різні версії USB-C можуть мати дуже різну пропускну здатність. Один порт може підтримувати високі швидкості передавання даних, а інший — бути помітно повільнішим, навіть якщо зовні вони нічим не відрізняються.

Thunderbolt у цьому сенсі більш передбачуваний, тому що він задає конкретний рівень можливостей. Саме через це Thunderbolt-пристрої найкраще розкриваються тоді, коли підключені саме до Thunderbolt-порту, а не до звичайного USB-C.

Раніше Новини.LIVE писали, що плетені USB-кабелі часто позиціюють як витривалішу альтернативу звичайним, однак у реальному користуванні їхня практична перевага залежить не стільки від зовнішньої оболонки, скільки від того, як саме аксесуар використовують.

Також Новини.LIVE розповідали, що сам роз'єм USB-C ще не означає автоматичну підтримку надшвидкої зарядки, навіть якщо йдеться про дорогий смартфон. Реальна швидкість часто залежить від сумісності адаптера, кабелю та умов заряджання.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

