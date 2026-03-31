Главная Технологии Не одно и то же: разница между портами USB-C и Thunderbolt

Не одно и то же: разница между портами USB-C и Thunderbolt

Дата публикации 31 марта 2026 11:41
Разъемы Thunderbolt и кабель USB Type-C. Фото: Unsplash, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ноутбуки и другая современная техника все чаще имеют одинаковые на вид овальные разъемы, но за ними могут стоять совершенно разные возможности. Именно поэтому порты Thunderbolt и USB-C часто путают, хотя один из них является стандартом подключения, а другой — лишь формой самого разъема.

Об этом пишет BGR.

Почему Thunderbolt и USB-C часто воспринимают как одно и то же

На большинстве современных устройств Thunderbolt уже использует тот же физический разъем, что и USB-C. Из-за этого внешне они выглядят одинаково, и пользователю легко предположить, что между ними нет никакой разницы.

Именно это сходство и создает наибольшую путаницу. Если смотреть только на форму порта, кажется, что любой кабель и любое устройство будут работать одинаково, но на практике все зависит от того, какие именно стандарты поддерживает конкретный разъем.

Главная разница заключается в том, что USB-C — это прежде всего физический тип коннектора. Он не описывает сам по себе скорость, мощность зарядки или набор функций, поэтому два одинаковых с виду USB-C-порта могут работать совершенно по-разному.

Thunderbolt, наоборот, является полноценным стандартом подключения. Он определяет конкретные возможности порта, в частности более высокую скорость передачи данных и более широкий функциональный набор по сравнению со многими обычными USB-C-реализациями.

Именно поэтому один ноутбук может иметь два порта с одинаковой формой, но разными характеристиками. Визуально они одинаковые, а фактически — нет.

Совместим ли Thunderbolt с USB-C

Современные порты Thunderbolt совместимы с USB-C-устройствами. Если подключить обычный USB-C-аксессуар к порту Thunderbolt, он обычно будет работать без проблем.

В обратном направлении ситуация сложнее. Thunderbolt-устройство можно физически подключить к USB-C-порту, но то, как именно оно будет работать, уже зависит от возможностей этого USB-C-порта.

В некоторых случаях все запустится, но с пониженными характеристиками. В других устройство сможет только заряжаться, а иногда отдельные функции могут не работать вообще.

Разные версии USB-C могут иметь очень разную пропускную способность. Один порт может поддерживать высокие скорости передачи данных, а другой — быть заметно медленнее, даже если внешне они ничем не отличаются.

Thunderbolt в этом смысле более предсказуем, потому что он задает конкретный уровень возможностей. Именно поэтому Thunderbolt-устройства лучше всего раскрываются тогда, когда подключены именно к Thunderbolt-порту, а не к обычному USB-C.

Ранее Новини.LIVE писали, что плетеные USB-кабели часто позиционируют как более выносливую альтернативу обычным, однако в реальном пользовании их практическое преимущество зависит не столько от внешней оболочки, сколько от того, как именно аксессуар используется.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сам разъем USB-C еще не означает автоматическую поддержку сверхбыстрой зарядки, даже если речь идет о дорогом смартфоне. Реальная скорость часто зависит от совместимости адаптера, кабеля и условий зарядки.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
