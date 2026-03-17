Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Технологии Почему производители смартфонов отказались от разъема для наушников

Почему производители смартфонов отказались от разъема для наушников

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 16:32
Проводные наушники, подключенные к смартфону. Фото: Unsplash

Разъем для проводных наушников почти исчез из смартфонов за последнее десятилетие, а одним из первых крупных брендов, ускоривших этот переход, стала Apple с iPhone 7. Производители убирали 3,5-мм порт прежде всего ради более тонкого корпуса, высвобождения внутреннего пространства и перехода на беспроводное аудио.

Об этом пишет BGR.

Почему 3,5-мм разъем почти исчез из смартфонов

Эксперты связывают исчезновение аудиоразъема с несколькими практическими причинами. Среди них называют стремление сделать смартфоны тоньше, освободить место внутри корпуса для батареи, динамиков или других компонентов, а также сократить количество физических отверстий, через которые внутрь могут попадать пыль и влага.

3,5-мм порт хоть и кажется небольшим снаружи, но занимает заметный объем внутри смартфона. Типичный аудиоразъем имеет глубину около 6-7 мм, тогда как корпуса современных тонких моделей могут быть еще тоньше, поэтому этот элемент начали воспринимать как ограничение для дизайна.

Apple отказалась от 3,5-мм разъема еще в iPhone 7, где Lightning стал основным интерфейсом и для зарядки, и для проводного аудио. В релизе Apple 2016 года говорится, что iPhone 7 поставлялся с EarPods с Lightning и переходником Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter, который компания также продавала отдельно.

Переход на новый формат тогда вызвал критику, но со временем аналогичный курс взяли и другие производители. Пользователи часто воспринимали это как толчок к покупке беспроводных наушников или адаптеров, однако сам рынок продолжил движение в сторону отказа от классического аудиовыхода.

Еще одной причиной называют широкое распространение Bluetooth-аудио. На момент, когда производители начали массово убирать разъем, беспроводные наушники уже стали привычным товаром, а для проводных моделей компании предложили переходники.

Вместе с переходом на USB-C рынок фактически сместился в сторону цифрового аудио. Часть пользователей оценила преимущества беспроводных моделей, в частности отсутствие кабелей, сенсорное управление и шумоподавление, хотя необходимость регулярно заряжать такие устройства осталась одним из их недостатков.

Сегодня смартфоны с 3,5-мм разъемом остались скорее исключением, а не правилом. Крупные бренды почти полностью перенесли аудиосценарии на Bluetooth, USB-C или фирменные аксессуары, а сам классический порт сохранился преимущественно в отдельных бюджетных моделях.

Хотя AirPods Pro 3 появились относительно недавно, в сети уже обсуждают возможное расширение линейки. По слухам, Apple может выпустить не новое поколение, а более премиальную версию текущей модели с дополнительными возможностями.

Параллельно с этим разработчики пытаются сделать фирменные функции наушников AirPods доступными за пределами экосистемы Apple. В частности, появляются решения, которые позволяют использовать часть возможностей этих наушников на Android.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации