Почему производители смартфонов отказались от разъема для наушников

Разъем для проводных наушников почти исчез из смартфонов за последнее десятилетие, а одним из первых крупных брендов, ускоривших этот переход, стала Apple с iPhone 7. Производители убирали 3,5-мм порт прежде всего ради более тонкого корпуса, высвобождения внутреннего пространства и перехода на беспроводное аудио.

Об этом пишет BGR.

Эксперты связывают исчезновение аудиоразъема с несколькими практическими причинами. Среди них называют стремление сделать смартфоны тоньше, освободить место внутри корпуса для батареи, динамиков или других компонентов, а также сократить количество физических отверстий, через которые внутрь могут попадать пыль и влага.

3,5-мм порт хоть и кажется небольшим снаружи, но занимает заметный объем внутри смартфона. Типичный аудиоразъем имеет глубину около 6-7 мм, тогда как корпуса современных тонких моделей могут быть еще тоньше, поэтому этот элемент начали воспринимать как ограничение для дизайна.

Apple отказалась от 3,5-мм разъема еще в iPhone 7, где Lightning стал основным интерфейсом и для зарядки, и для проводного аудио. В релизе Apple 2016 года говорится, что iPhone 7 поставлялся с EarPods с Lightning и переходником Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter, который компания также продавала отдельно.

Переход на новый формат тогда вызвал критику, но со временем аналогичный курс взяли и другие производители. Пользователи часто воспринимали это как толчок к покупке беспроводных наушников или адаптеров, однако сам рынок продолжил движение в сторону отказа от классического аудиовыхода.

Еще одной причиной называют широкое распространение Bluetooth-аудио. На момент, когда производители начали массово убирать разъем, беспроводные наушники уже стали привычным товаром, а для проводных моделей компании предложили переходники.

Вместе с переходом на USB-C рынок фактически сместился в сторону цифрового аудио. Часть пользователей оценила преимущества беспроводных моделей, в частности отсутствие кабелей, сенсорное управление и шумоподавление, хотя необходимость регулярно заряжать такие устройства осталась одним из их недостатков.

Сегодня смартфоны с 3,5-мм разъемом остались скорее исключением, а не правилом. Крупные бренды почти полностью перенесли аудиосценарии на Bluetooth, USB-C или фирменные аксессуары, а сам классический порт сохранился преимущественно в отдельных бюджетных моделях.

