Почему проводные наушники до сих пор популярны — 6 преимуществ над беспроводными

6 причин, почему проводные наушники лучше беспроводных
Проводные наушники остаются практичным выбором для тех, кто не хочет зависеть от зарядки и стремится к максимальному звуку. Их простая конструкция делает аксессуар доступным, долговечным и более экологичным.
О том, почему проводные наушники лучше беспроводных, пишет PCWorld.
Нет хлопот с зарядом
Питание поступает непосредственно от источника аудио, поэтому можно слушать музыку без страха остаться без батареи и без необходимости постоянно пополнять заряд.
Преимущество в качестве звучания
Отсутствие Bluetooth-компрессии гарантирует более чистый сигнал с максимальной динамикой и детализацией, что особенно ценят меломаны, слушающие треки в высоком битрейте.
Низкая задержка
Провод передает звук практически без задержек, поэтому синхронность аудио и видео в фильмах, видео и играх остается идеальной.
Более доступны
Упрощенная электроника без передатчиков, приемников и батарей делает проводные модели заметно дешевле — от бюджетных вариантов до премиальных аудиофильских решений.
Стабильное подключение
Физический кабель исключает разрывы сигнала, а в случае повреждения обычно достаточно заменить шнур, чтобы вернуть наушники к работе.
Более экологичны
Отсутствие аккумуляторов с ограниченным ресурсом уменьшает электронные отходы, а надежная конструкция позволяет наушникам служить годами или даже десятилетиями.
