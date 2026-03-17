Головна Технології Чому виробники смартфонів відмовилися від роз'єму для навушників

Чому виробники смартфонів відмовилися від роз'єму для навушників

Дата публікації: 17 березня 2026 16:32
Чому виробники смартфонів відмовилися від роз'єму для навушників
Дротові навушники, під'єднані до смартфона. Фото: Unsplash

Роз'єм для дротових навушників майже зник зі смартфонів за останнє десятиліття, а одним із перших великих брендів, що прискорили цей перехід, стала Apple з iPhone 7. Виробники прибирали 3,5-мм порт насамперед заради тоншого корпусу, вивільнення внутрішнього простору та переходу на бездротове аудіо.

Про це пише BGR.

Експерти пов'язують зникнення аудіороз'єму з кількома практичними причинами. Серед них називають прагнення зробити смартфони тоншими, звільнити місце всередині корпуса для батареї, динаміків або інших компонентів, а також скоротити кількість фізичних отворів, через які всередину можуть потрапляти пил і волога.

3,5-мм порт хоч і здається невеликим зовні, але займає помітний обсяг усередині смартфона. Типовий аудіороз'єм має глибину близько 6-7 мм, тоді як корпуси сучасних тонких моделей можуть бути ще тоншими, тому цей елемент почали сприймати як обмеження для дизайну.

Apple відмовилася від 3,5-мм роз'єму ще в iPhone 7, де Lightning став основним інтерфейсом і для заряджання, і для дротового аудіо. У релізі Apple 2016 року йдеться, що iPhone 7 постачався з EarPods із Lightning і перехідником Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter, який компанія також продавала окремо.

Перехід на новий формат тоді викликав критику, але з часом аналогічний курс взяли й інші виробники. Користувачі часто сприймали це як поштовх до купівлі бездротових навушників або адаптерів, однак сам ринок продовжив рух у бік відмови від класичного аудіовиходу.

Ще однією причиною називають широке поширення Bluetooth-аудіо. На момент, коли виробники почали масово прибирати роз'єм, бездротові навушники вже стали звичним товаром, а для дротових моделей компанії запропонували перехідники.

Разом із переходом на USB-C ринок фактично змістився у бік цифрового аудіо. Частина користувачів оцінила переваги бездротових моделей, зокрема відсутність кабелів, сенсорне керування та шумозаглушення, хоча потреба регулярно заряджати такі пристрої залишилася одним із їхніх недоліків.

Сьогодні смартфони з 3,5-мм роз'ємом залишилися радше винятком, а не правилом. Великі бренди майже повністю перенесли аудіосценарії на Bluetooth, USB-C або фірмові аксесуари, а сам класичний порт зберігся переважно в окремих бюджетних моделях.

Хоча AirPods Pro 3 з'явилися відносно нещодавно, у мережі вже обговорюють можливе розширення лінійки. За чутками, Apple може випустити не нове покоління, а більш преміальну версію поточної моделі з додатковими можливостями.

Паралельно з цим розробники намагаються зробити фірмові функції навушників AirPods доступними за межами екосистеми Apple. Зокрема, з'являються рішення, які дозволяють використовувати частину можливостей цих навушників на Android.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
