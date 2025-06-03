Легендарная технология — куда исчезли плазменные телевизоры

Плазменный телевизор Panasonic. Фото: скриншот/YouTube

В первой декаде 2000-х плазменные телевизоры считались воплощением мечты о "настоящем кино дома" — огромные экраны, насыщенные цвета, глубокий черный. Однако прошло чуть больше десяти лет, и прилавки опустели, а сама технология стала раритетом, который вспоминают с легкой ностальгией.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему исчезли плазменные телевизоры.

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Идею самосветящихся пикселей впервые реализовали в 1964 году в Университете Иллинойса: исследователи Дональд Битцер, Джин Слоттоу и студент Роберт Уилсон создали экран, где наполненные неоном и ксеноном ячейки вспыхивали под напряжением. Долгие годы разработка оставалась сугубо академической, пока в 1990-х ее не подхватили Fujitsu, Panasonic, Pioneer, Samsung и LG. На заре 2000-х плазма стала символом статуса: модель с диагональю 42 дюйма стоила десятки тысяч долларов, однако спрос только рос.

Первые покупатели влюбились в кинематографический контраст, сочную палитру и широкие углы обзора. Каждый пиксель светился самостоятельно, без сплошной подсветки, поэтому черный выглядел по-настоящему темным, а быстрая смена кадров проходила без заметных шлейфов. Добавьте тонкий корпус и возможность повесить панель на стену — и получите гаджет, который делал домашний интерьер предметом зависти.

Но вместе с преимуществами приходили и проблемы. Потребление энергии в пиковых сценах достигало нескольких сотен ватт, элементы со временем выгорали, оставляя "призраки" логотипов, а вес 50-дюймовой модели приближался к тридцати килограммам. Все это ощутимо усложняло повседневное пользование.

Пока инженеры пытались укротить недостатки, на сцене появились жидкокристаллические телевизоры с LED-подсветкой. Они были тоньше, легче и экономнее, а их производство обходилось значительно дешевле. И хотя первые ЖК-панели уступали плазме по контрасту и углам обзора, прогресс быстро нивелировал эти разрывы. В то же время росло разрешение: Full HD для плазмы оставался потолком, тогда как ЖК без труда шагали в сторону 4K.

Экономика тоже оказалась безжалостной: себестоимость плазмы иногда доходила до 90% от розничной цены, тогда как у ЖК этот показатель редко превышал 10%. Производителям было выгоднее наращивать выпуск более дешевых панелей, и уже к середине 2010-х большинство заводов перепрофилировались.

Сегодня рынок возглавляют OLED, QLED и Mini-LED. OLED, подобно плазме, имеет самосветящиеся пиксели, но предлагает еще более глубокий черный, яркость более 2000 нит и ультратонкий корпус. QLED обеспечивает высокую пиковую яркость и выносливость без риска выгорания. Потребление энергии упало в два-три раза, а переход к 8K стал новой нормой для топовых моделей.

Несмотря на это, фанаты плазмы остаются верными своим старым панелям. На тематических форумах владельцы телевизоров Pioneer и Panasonic с нежностью пишут, что до сих пор не готовы отказаться от "теплого" изображения и кинематографической глубины, а тепло от корпуса зимой воспринимают как приятный бонус. Однако масштабное возвращение технологии почти невозможно: производственные линии демонтированы, инженеры переключились на новые дисплейные решения, а массовый покупатель давно привык к легким, тонким и экономным панелям.

Да, плазма внесла свой вклад в развитие телевидения, подарила воспоминания о первом "настоящем" домашнем кино и проложила путь к OLED-революции. Но ее время прошло, оставив после себя лишь единичные работающие экраны, которые в дальнейшем будут жить скорее как техническая легенда, чем как реальный конкурент современным дисплеям.

Напомним, в апреле 2025 года YouTube снова занял первое место среди платформ по продолжительности просмотра на телевизорах. Это уже третий месяц подряд, когда сервис удерживает лидерство, и при этом рекордный результат за весь период наблюдений.

Также мы писали, что экраны телевизоров и мониторов со временем покрываются пылью и следами от пальцев, которые требуют деликатной очистки. Многие пользователи допускают типичные ошибки в процессе протирания, что может повредить технику.