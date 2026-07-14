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Главная Технологии Опасные номера: как определить, что звонит мошенник

Опасные номера: как определить, что звонит мошенник

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 16:32
Телефонные мошенники в Украине: на какие номера не стоит отвечать
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Телефонные мошенники часто выдают себя за банки, компании, коммерческие сервисы или обычные украинские номера. Поэтому к неожиданным звонкам с незнакомых номеров следует относиться с осторожностью, особенно если собеседник просит предоставить личные данные.

О том, какие телефонные номера могут представлять опасность и как распознать мошеннический звонок, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Международные и неизвестные украинские номера

Прежде всего стоит обращать внимание на международные коды. Например, префикс "+1" относится к телефонной зоне США, а звонки за границу могут тарифицироваться дороже.

Осторожность также необходима при звонках с неизвестных украинских номеров, за которыми могут скрываться навязчивая реклама или мошеннические схемы.

Короткие номера и формат +3800

С осторожностью следует относиться и к коротким номерам типа 700 или 800. Такие номера могут использовать коммерческие сервисы, однако среди звонков также встречаются спам и попытки мошенничества.

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Особое внимание следует уделять номерам в формате +3800. Их могут использовать организации, предлагающие пройти "опрос" или пытающиеся получить личные данные.

Если такой звонок является неожиданным, его лучше проигнорировать.

Звонки через мессенджеры и подмена номеров

Мошеннические звонки могут поступать и через мессенджеры. Один из распространенных приемов — изменение одной или двух цифр в номере известного банка или компании.

Из-за визуального сходства такой номер может вызывать доверие, поэтому важно внимательно проверять каждую цифру.

Почему новый номер может иметь чужую историю

Новый или "красивый" номер иногда ранее принадлежал другому человеку и мог быть привязан к его банковским счетам, социальным сетям или учетным записям на маркетплейсах.

Операторы могут возвращать неактивные номера в оборот, поэтому новый абонент иногда сталкивается с чужими сообщениями, долгами или другой информацией, связанной с предыдущим владельцем.

Ранее Новини.LIVE писали, что звонки с незнакомых номеров для украинцев стали привычным явлением, однако далеко не каждый из них безопасен. В то же время неизвестный номер не обязательно принадлежит мошенникам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что "немые" звонки часто используют для проверки активности номера и того, отвечает ли на него реальный человек. После такого звонка контакт могут добавить в базы для рекламных звонков, SMS-рассылок или спам-кампаний.

номер телефона опасные номера телефонные мошенники
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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