Телефонні шахраї в Україні: на які номери не варто відповідати

Жінка розмовляє телефоном. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Телефонні шахраї часто маскуються під банки, компанії, комерційні сервіси або звичайні українські номери. Тому неочікувані дзвінки з незнайомих номерів варто сприймати обережно, особливо якщо співрозмовник просить надати особисті дані.

Про те, які телефонні номери можуть становити небезпеку та як розпізнати шахрайський дзвінок, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Міжнародні та невідомі українські номери

Насамперед варто звертати увагу на міжнародні коди. Наприклад, префікс "+1" належить до телефонної зони США, а дзвінки за кордон можуть тарифікуватися дорожче.

Обережність також потрібна під час викликів із невідомих українських номерів, за якими можуть ховатися нав'язлива реклама або шахрайські схеми.

Короткі номери та формат +3800

Насторожено варто ставитися й до коротких номерів на кшталт 700 або 800. Такі номери можуть використовувати комерційні сервіси, однак серед дзвінків також трапляються спам і шахрайські спроби.

Читайте також:

Окрему увагу слід звертати на номери у форматі +3800. Їх можуть використовувати організації, які пропонують пройти "опитування" або намагаються отримати особисті дані.

Якщо такий дзвінок є неочікуваним, його краще проігнорувати.

Дзвінки через месенджери та підміна номерів

Шахрайські дзвінки можуть надходити й через месенджери. Один із поширених прийомів — зміна однієї або двох цифр у номері відомого банку чи компанії.

Через візуальну схожість такий номер може викликати довіру, тому важливо уважно перевіряти кожну цифру.

Чому новий номер може мати чужу історію

Новий або "красивий" номер іноді раніше належав іншій людині та міг бути прив'язаний до її банківських акаунтів, соціальних мереж або облікових записів на маркетплейсах.

Оператори можуть повертати неактивні номери в обіг, тому новий абонент іноді стикається з чужими повідомленнями, боргами або іншою інформацією, пов'язаною з попереднім власником.

Раніше Новини.LIVE писали, що дзвінки з незнайомих номерів для українців стали звичним явищем, однак далеко не кожен із них є безпечним. Водночас невідомий номер не обов'язково належить шахраям.

Також Новини.LIVE розповідали, що "німі" дзвінки часто використовують для перевірки активності номера та того, чи відповідає на нього реальна людина. Після такого виклику контакт можуть додати до баз для рекламних дзвінків, SMS-розсилок або спам-кампаній.