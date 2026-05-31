Немые звонки на телефон: для чего делают вызов и молчат

"Немые" звонки с неизвестных номеров часто имеют конкретную цель — проверить, активен ли номер и отвечает ли на него реальный человек. После такого вызова контакт может попасть в базы для рекламных звонков, SMS-рассылок или спам-кампаний.

Как работают "немые" звонки

Такие вызовы могут иметь разный вид. В одном случае телефон звонит только секунду, и человек физически не успевает ответить. После этого система автоматически сбрасывает вызов.

Так IP-телефония может проверять, существует ли номер и активен ли он. Затем такие контакты могут использовать или продавать компаниям, которые занимаются массовыми звонками или сообщениями.

Другой вариант — звонок длится дольше, пользователь отвечает, но в трубке ничего не слышно. В таком случае алгоритм фиксирует, что номер активен, а абонент готов поднять трубку.

После этого контакт может попасть в так называемую "теплую" базу. Для спамеров такие номера ценнее, потому что они уже подтверждены как активные.

Зачем спамерам такие звонки

Некоторые системы могут не только проверять активность номера, но и анализировать голос. С помощью распознавания речи они способны примерно определять пол и возраст человека.

Такие сегментированные базы стоят дороже, ведь позволяют точнее настраивать рекламные или мошеннические звонки под конкретные группы пользователей.

Перезванивать на незнакомый номер после "немого" вызова обычно нет смысла. Часто такие номера не принадлежат конкретному человеку, а являются виртуальными линиями, арендованными через провайдеров.

Из-за этого найти реального инициатора звонка сложно. Привлечь такие сервисы или заказчиков массовых обзвонов к ответственности также непросто.

Как реагировать на молчаливые звонки

Отвечать или нет на незнакомый номер — решение самого абонента. Иногда с чужого телефона действительно может звонить знакомый человек или родственник в срочной ситуации.

Если трубка все же поднята, лучше не спешить первыми говорить "да" или "алло". Стоит дождаться первой реплики с другой стороны, чтобы понять, живой ли это человек или автоматическая система.

