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Главная Технологии Звонки с неизвестных номеров: 3 схемы, которыми мошенники выманивают деньги у украинцев

Звонки с неизвестных номеров: 3 схемы, которыми мошенники выманивают деньги у украинцев

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 11:41
Финансовый номер стал целью мошенников: 3 схемы выманивания денег у украинцев
Иллюстративное изображение телефонного разговора мошенника с жертвой. Фото: Freepik, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Финансовый номер телефона в Украине используется для входа в онлайн-банкинг, подтверждения операций и получения кодов безопасности. Если мошенники получат контроль над ним, они смогут получить доступ не только к сообщениям, но и к банковским счетам.

О распространённых схемах похищения финансового номера телефона пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

Похищение мобильного телефона

Самый банальный способ — физически завладеть смартфоном жертвы. Если SIM-карта защищена простым PIN-кодом вроде "1111" или "1234", получить к ней доступ будет несложно.

После этого мошенник может воспользоваться личными данными владельца, войти в мобильный банкинг и распоряжаться счетами.

Восстановление SIM-карты как утерянной

Еще одна распространенная схема — перевыпуск SIM-карты под видом утери. Для этого мошенники сначала собирают информацию, которая может понадобиться мобильному оператору.

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Например, они могут неоднократно звонить с разных незнакомых номеров, надеясь, что человек перезвонит хотя бы на один из них. Также злоумышленники могут пополнить счет жертвы на символическую сумму.

Данных о последних звонках и времени транзакции иногда достаточно, чтобы навредить абоненту, пользующемуся обычным предоплаченным номером. Если же номер оформлен по контракту, удаленно "восстановить" SIM-карту не удастся.

Выманивание кода из SMS от оператора

Еще один способ — получить от жертвы код подтверждения, который присылает мобильный оператор. Для этого злоумышленник может попытаться зарегистрироваться в личном кабинете, после чего владелец номера получит SMS.

Если сообщить данные из такого SMS посторонним, SIM-карту могут перевыпустить без ведома владельца.

Ранее Новини.LIVE писали, что "немые" звонки с неизвестных номеров часто преследуют конкретную цель — проверить, активен ли номер и отвечает ли на него реальный человек. После такого звонка контакт может попасть в базы для рекламных звонков, SMS-рассылок или других спам-кампаний.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в смартфоне со временем накапливаются сотни SMS и сообщений в мессенджерах. Часть из них кажется безопасной, однако в случае потери телефона, взлома или доступа посторонних лиц такие данные могут помочь мошенникам получить доступ к аккаунтам, деньгам или личной информации.

личные данные опасные номера телефонные мошенники
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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