Три главных недостатка QLED-телевизоров, о которых стоит знать перед покупкой

Телевизоры в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

QLED-телевизоры привлекают высокой яркостью, насыщенными цветами и более низкой ценой по сравнению со многими OLED-моделями. В то же время эта технология имеет ограничения, которые могут повлиять на качество изображения, дизайн телевизора и комфорт просмотра.

О трех главных недостатках QLED-телевизоров пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

QLED хуже передает черный цвет

Один из главных недостатков QLED-телевизоров — менее глубокий черный цвет по сравнению с OLED. Поскольку QLED использует отдельную подсветку, экран не может полностью выключить конкретные пиксели.

Из-за этого темные участки изображения иногда выглядят не идеально черными, а темно-серыми. Особенно заметно это в затемненной комнате во время просмотра фильмов или сериалов с большим количеством ночных сцен.

Также на QLED-панелях может появляться эффект светового ореола вокруг ярких объектов на темном фоне. Это снижает контрастность и может делать картинку менее четкой в сложных сценах.

Корпус может быть толще

Еще одна особенность QLED — большая толщина корпуса по сравнению с OLED-телевизорами. Причина в том, что для работы QLED нужен слой подсветки и дополнительные компоненты.

Это может иметь значение, если телевизор планируют вешать на стену или устанавливать в ограниченном пространстве. OLED-модели обычно выглядят тоньше, так как не требуют отдельной подсветки для всей панели.

В то же время QLED-телевизоры остаются относительно легкими и доступны в разных диагоналях. Поэтому этот недостаток не всегда критичен, но его стоит учитывать при выборе места для установки.

Углы обзора могут быть ограниченными

Качество изображения на QLED зависит от того, с какого угла смотреть на экран. Лучшая картинка обычно заметна тогда, когда зритель сидит прямо перед телевизором.

Если смотреть сбоку, изображение может терять часть яркости и насыщенности цветов. Для комнат, где телевизор часто смотрят с разных мест, это может стать заметным минусом.

Именно поэтому QLED лучше подходит для сценариев, где основные зрительские места расположены напротив экрана. Если же важны широкие углы обзора, перед покупкой стоит проверить конкретную модель вживую.

