Три головні недоліки QLED-телевізорів, про які варто знати перед купівлею

QLED-телевізори приваблюють високою яскравістю, насиченими кольорами та нижчою ціною порівняно з багатьма OLED-моделями. Водночас ця технологія має обмеження, які можуть вплинути на якість зображення, дизайн телевізора та комфорт перегляду.

Про три головні недоліки QLED-телевізорів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

QLED гірше передає чорний колір

Один із головних недоліків QLED-телевізорів — менш глибокий чорний колір порівняно з OLED. Оскільки QLED використовує окреме підсвічування, екран не може повністю вимкнути конкретні пікселі.

Через це темні ділянки зображення іноді мають не ідеально чорний вигляд, а темно-сірий. Особливо помітно це в затемненій кімнаті під час перегляду фільмів або серіалів із великою кількістю нічних сцен.

Також на QLED-панелях може з'являтися ефект світлового ореолу навколо яскравих об'єктів на темному фоні. Це знижує контрастність і може робити картинку менш чіткою в складних сценах.

Корпус може бути товщим

Ще одна особливість QLED — більша товщина корпусу порівняно з OLED-телевізорами. Причина в тому, що для роботи QLED потрібен шар підсвічування та додаткові компоненти.

Це може мати значення, якщо телевізор планують вішати на стіну або встановлювати в обмеженому просторі. OLED-моделі зазвичай мають тонший вигляд, бо не потребують окремого підсвічування для всієї панелі.

Водночас QLED-телевізори залишаються відносно легкими й доступні в різних діагоналях. Тому цей недолік не завжди критичний, але його варто враховувати під час вибору місця для встановлення.

Кути огляду можуть бути обмеженими

Якість зображення на QLED залежить від того, з якого кута дивитися на екран. Найкраща картинка зазвичай помітна тоді, коли глядач сидить прямо перед телевізором.

Якщо дивитися збоку, зображення може втрачати частину яскравості та насиченості кольорів. Для кімнат, де телевізор часто дивляться з різних місць, це може стати помітним мінусом.

Саме тому QLED краще підходить для сценаріїв, де основні глядацькі місця розташовані навпроти екрана. Якщо ж важливі широкі кути огляду, перед купівлею варто перевірити конкретну модель наживо.

