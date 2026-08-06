Зачем класть алюминиевую фольгу под телевизор: лайфхак, который может удивить

Телевизор, алюминиевая фольга. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Обычный кусок алюминиевой фольги под телевизором может выполнять сразу несколько практических функций. Он помогает защитить мебель от тепла, уменьшить помехи вокруг техники и упростить уборку.

О том, зачем класть алюминиевую фольгу под телевизор, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Economic Times.

Фольга защищает мебель от тепла телевизора

Во время длительной работы телевизор выделяет тепло, которое передается поверхности под ним. Если положить между устройством и полкой алюминиевую фольгу, она создаст отражающий барьер.

Согласно данным исследования, опубликованного в ScienceDirect, алюминиевая фольга с низким коэффициентом излучения эффективно отражает тепловое излучение и уменьшает передачу тепла на соседние поверхности.

Это может быть полезно для деревянных полок и мебели из ламината, которые из-за постоянного воздействия тепла могут деформироваться, менять цвет или растрескиваться.

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Лист фольги отражает тепловое излучение обратно, не позволяя поверхности под телевизором поглощать его. В исследовании многослойной отражающей изоляции отмечается, что алюминиевая фольга с коэффициентом излучения 0,11 существенно уменьшает передачу тепла.

Алюминий может уменьшить электромагнитные помехи

Телевизоры, маршрутизаторы и устройства для потокового воспроизведения излучают электромагнитные сигналы, которые могут создавать взаимные помехи.

Алюминий является проверенным материалом для экранирования таких помех. Исследование, опубликованное в IOPscience, показало, что проводимость и толщина алюминиевой фольги влияют на её способность уменьшать электромагнитные помехи в широком диапазоне частот.

Фольга облегчает уборку под техникой

Под телевизором и другой электроникой постоянно скапливаются пыль, крошки и мелкий мусор. Фольга создает гладкую поверхность, которую можно быстро протереть или полностью заменить.

Благодаря этому не нужно использовать спреи, царапать полку или каждый раз сдвигать телевизор для уборки.

По сравнению со специальными аксессуарами и охлаждающими подкладками алюминиевая фольга стоит недорого и не оставляет повреждений после снятия.

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