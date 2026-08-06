Навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізор: лайфхак, який може здивувати

Телевізор, алюмінієва фольга. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Звичайний шматок алюмінієвої фольги під телевізором може виконувати одразу кілька практичних функцій. Він допомагає захистити меблі від тепла, зменшити перешкоди навколо техніки та спростити прибирання.

Про те, навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізор, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Economic Times.

Фольга захищає меблі від тепла телевізора

Під час тривалої роботи телевізор виділяє тепло, яке передається поверхні під ним. Якщо покласти між пристроєм і полицею алюмінієву фольгу, вона створить відбивний бар'єр.

За даними дослідження, опублікованого в ScienceDirect, алюмінієва фольга з низьким коефіцієнтом випромінювання ефективно відбиває теплове випромінювання та зменшує передачу тепла на сусідні поверхні.

Це може бути корисно для дерев'яних полиць і меблів із ламінату, які через постійний вплив тепла здатні викривлятися, змінювати колір або тріскатися.

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Лист фольги відбиває теплове випромінювання назад, не дозволяючи поверхні під телевізором поглинати його. У дослідженні багатошарової відбивної ізоляції зазначено, що алюмінієва фольга з коефіцієнтом випромінювання 0,11 суттєво зменшує передачу тепла.

Алюміній може зменшити електромагнітні перешкоди

Телевізори, маршрутизатори та пристрої для потокового відтворення випромінюють електромагнітні сигнали, які можуть створювати взаємні перешкоди.

Алюміній є перевіреним матеріалом для екранування таких перешкод. Дослідження, опубліковане в IOPscience, показало, що провідність і товщина алюмінієвої фольги впливають на її здатність зменшувати електромагнітні перешкоди в широкому діапазоні частот.

Фольга полегшує прибирання під технікою

Під телевізором та іншою електронікою постійно накопичуються пил, крихти й дрібне сміття. Фольга створює гладку поверхню, яку можна швидко протерти або повністю замінити.

Завдяки цьому не потрібно використовувати спреї, дряпати полицю або щоразу пересувати телевізор для прибирання.

Порівняно зі спеціальними аксесуарами та охолоджувальними підкладками алюмінієва фольга коштує недорого й не залишає пошкоджень після зняття.

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