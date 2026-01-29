LG запустила сервис аренды техники Flex — что это и выгодно ли это и выгодно ли

Логотип LG на стенде с телевизорами компании. Фото: Reuters

Британское подразделение LG запустило сервис LG Flex — модель, по которой технику можно не покупать, а арендовать за ежемесячную плату. В долгосрочной перспективе такая подписка часто выходит дороже обычной покупки, поэтому больше всего подходит тем, кому устройство нужно ненадолго или кто любит часто обновлять технику.

Об этом пишет Ars Technica.

Реклама

Читайте также:

Что предлагает LG Flex и кому это может быть выгодно

LG Flex работает как аренда бытовой электроники с фиксированным ежемесячным платежом. В рамках программы пользователям доступны телевизоры, мониторы, колонки и саундбары, а чтобы снизить сумму платежа, можно выбрать контракт на один, два или три года.

После завершения срока подписки клиент может продлить аренду, заменить устройство на другое или вернуть технику. Отдельно оплачивается демонтаж и упаковка арендованного телевизора — это будет стоить около 69 долларов.

LG также обещает не наказывать за типичные следы использования вроде царапин, мелких вмятин или изменений покрытия. В то же время за серьезные повреждения придется платить по тарифам, прописанным в договоре, а при желании можно оформить страхование у партнеров компании.

На примере телевизоров видно, как быстро аренда может перекрыть розничную цену. 85-дюймовый LG B5 2025 на официальном сайте оценивают в 3 515 долларов: месячная подписка для него составляет 382 доллара, а по контракту на три года — 128 долларов в месяц. В первом варианте полная стоимость перекрывается уже примерно за девять месяцев, во втором — за 27 месяцев.

Самым доступным устройством у LG Flex стала 3.1.1-канальная звуковая панель 2024 года с поддержкой Dolby Atmos. В рознице она стоит 827 долларов, а аренда в зависимости от срока контракта составляет от 30 до 105 долларов в месяц.

Отдельно компания предлагает программу рассрочки, которая, по подсчетам, оказывается еще менее выгодной. В итоге сервис аренды выглядит интересно прежде всего для тех, кому техника нужна на короткий период, или для пользователей, которые хотят регулярно обновлять устройства — при длительном пользовании подписка быстро начинает проигрывать классической покупке.

Пока LG Flex работает только в Великобритании, хотя в прошлом году производитель уже тестировал подобную модель в Сингапуре и Малайзии.

Напомним, с годами смарт-телевизоры часто теряют живость. Впрочем, обновлять технику или покупать отдельную приставку — не обязательно, ведь есть способы заметно улучшить работу и без радикальных затрат.

Также мы писали, что в 2026 году рынок телевизоров стал еще сложнее для выбора: производители вводят новые типы панелей и постоянно расширяют набор аббревиатур. На этом фоне OLED продолжает считаться эталоном качества изображения, хотя и эта технология имеет свои ограничения.