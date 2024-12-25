Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2025 году — 3 причины покинуть Android

Кнопочный телефон в руках. Фото: скриншот/YouTube

Со временем может наступить момент, когда вам захочется поменьше сидеть в смартфоне, но полностью отказываться от современных технологий вы не готовы. В помощь в таких ситуациях могут прийти кнопочные телефоны на базе Android.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, зачем переходить на кнопочный телефон.

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Кнопочные телефоны имеют более продолжительную автономность

Даже самый богатый функциями кнопочный телефон не потребляет такое количество энергии, как это делает смартфон. У них нет огромных дисплеев с частотой обновления более 60 Гц, энергоемкого программного обеспечения, а долго посидеть в TikTok просто не хватит терпения.

Однако, насколько долго будет держаться подобное устройство без подзарядки, зависит, конечно, от модели телефона. Поскольку простые программы не потребляют много энергии, то и в небольшом корпусе установлена соответствующая батарея с меньшей емкостью, чем в современных смартфонах.

Некоторые из них могут отработать на одном заряде около недели, когда другие разряжаются через несколько дней. Несмотря на это, ставить кнопочный телефон на зарядку придется гораздо реже смартфона.

Кнопочный телефон поместится в любой карман

Пользователи могли заметить, что с каждым годом носить новые модели смартфонов в кармане становится все труднее, поскольку они с трудом вмещаются туда. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда придется подбирать одежду не по своему вкусу, а чтобы карман для телефона был достаточно просторным.

Очевидно, что небольшой кнопочный телефон не создаст такой проблемы. Он будет удобнее лежать в руке, им будет легче управлять, а также с ним можно будет отправиться на пробежку.

Кнопочные телефоны меньше отслеживают активность пользователя

Современные смартфоны давно дали понять, что нельзя рядом с ними размышлять вслух о будущих покупках так, чтобы потом каждое открытое приложение не кричало о ваших предпочтениях в рекламе. Плюсом операторы связи также всегда видят ваше устройство и документируют каждое действие абонента на сервере.

Некоторые кнопочные телефоны на Android все же поддерживают такие приложения, как WhatsApp и Messenger, которые принадлежат META и другим технологическим корпорациям, поэтому приватными их назвать вряд ли получится.

Может возникнуть мысль, что в сфере конфиденциальности "тупые" телефоны делают шаг назад по сравнению со смартфонами, но это не совсем так. Они могут значительно меньше рассказать о своем пользователе, чем смартфоны. Они не поддерживают большинство популярных приложений, которые могут отслеживать поведение пользователя, поэтому такое устройство никогда не будет знать, куда вы ходите, что читаете, о чем говорите и что покупаете.

Напомним, современные пользователи все больше стремятся к простоте и надежности. Сейчас на рынок активно возвращаются кнопочные телефоны с ностальгическим пользовательским опытом.

Также мы писали, что некоторые телефоны успели стать желанными коллекционными предметами. Старые модели можно продать за солидные деньги, если они сохранены в хорошем состоянии или упакованы.