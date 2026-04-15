Сколько живут USB-флешки и SD-карты: что реально влияет на ресурс

USB-накопители и SD-карты остаются популярными для быстрого переноса файлов и резервного копирования, хотя облачные сервисы и большие объемы встроенной памяти постепенно уменьшили зависимость от таких носителей. Несмотря на удобство и устойчивость к механическим повреждениям, флешпамять тоже имеет ограниченный ресурс и со временем изнашивается.

Сколько в среднем служат USB-флешки и карточки памяти

В отличие от жестких дисков с подвижными компонентами, USB-флешки и SD-карты работают на базе флеш-памяти. Именно поэтому они лучше подходят для переноски, частого подключения и использования в дороге. В то же время это не означает, что такие носители не изнашиваются.

Фиксированного универсального срока службы для них нет, поскольку все зависит от интенсивности записи, условий хранения и типа памяти. В то же время Ассоциация SD сообщает, что при нормальном использовании современные карты памяти должны работать не менее 10 лет. Для USB-накопителей на флэш-памяти порядок цифр примерно похож.

Долговечность таких носителей оценивают через так называемые циклы программирования и стирания, или P/E cycles. Один цикл считается завершенным тогда, когда ячейку памяти заполняют данными, а затем полностью очищают.

Именно эти ячейки постепенно деградируют в процессе работы. Если в жестких дисках информация записывается магнитным способом, то во флешпамяти данные сохраняются благодаря электрическому заряду в ячейках. Это делает накопители более устойчивыми к падениям и магнитам, но не защищает от постепенного износа.

Какой тип памяти самый долговечный

Самым долговечным вариантом считается SLC, или single-level cell NAND. Такая память хранит лишь один бит в ячейке, обеспечивает высокую скорость и примерно 100 тысяч циклов записи-стирания, но стоит дороже и предлагает меньший объем.

Более распространенными являются MLC и TLC. В случае с MLC ресурс составляет примерно 10 тысяч циклов, а у TLC — около 3 тысяч. Именно MLC и TLC чаще всего используются в потребительских USB-флэшках и SD-картах.

Из-за этого две внешне похожие карты памяти могут существенно отличаться по выносливости. К тому же производители часто используют маркетинговые названия вроде Ultra или Extreme, которые не всегда прямо объясняют реальный ресурс носителя.

Отдельные модели карт памяти создают для непрерывной нагрузки, например для видеорегистраторов или камер наблюдения. В таких сценариях обычные карты изнашиваются быстрее, поэтому бренды выпускают серии High Endurance, рассчитанные именно на постоянную запись видео.

Это важно, потому что в подобных условиях носитель проходит значительно больше циклов перезаписи, чем при обычном хранении фото или документов.

Сколько в итоге могут прослужить такие носители

В среднем USB-флешки и SD-карты могут работать около десяти лет или дольше, если используются умеренно и хранятся в нормальных условиях. Но реальный срок службы всегда зависит от типа памяти, частоты перезаписи, температуры, влажности и того, насколько бережно пользователь обращается с носителем.

То есть для быстрого обмена файлами и резервного копирования небольших объемов данных они остаются удобным вариантом, но как единственное долгосрочное хранилище важной информации такие носители лучше не рассматривать.

