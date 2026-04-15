Скільки живуть USB-флешки та SD-карти: що реально впливає на ресурс

USB-накопичувачі та SD-карти залишаються популярними для швидкого перенесення файлів і резервного копіювання, хоча хмарні сервіси та великі обсяги вбудованої пам'яті поступово зменшили залежність від таких носіїв. Попри зручність і стійкість до механічних пошкоджень, флешпам'ять теж має обмежений ресурс і з часом зношується.

Скільки в середньому служать USB-флешки та картки пам'яті

На відміну від жорстких дисків із рухомими компонентами, USB-флешки та SD-карти працюють на базі флешпам'яті. Саме тому вони краще підходять для перенесення, частого підключення та використання в дорозі. Водночас це не означає, що такі носії не зношуються.

Фіксованого універсального терміну служби для них немає, оскільки все залежить від інтенсивності запису, умов зберігання та типу пам'яті. Водночас Асоціація SD повідомляє, що за нормального використання сучасні карти пам'яті мають працювати щонайменше 10 років. Для USB-накопичувачів на флешпам'яті порядок цифр приблизно схожий.

Довговічність таких носіїв оцінюють через так звані цикли програмування і стирання, або P/E cycles. Один цикл вважається завершеним тоді, коли комірку пам'яті заповнюють даними, а потім повністю очищають.

Саме ці комірки поступово деградують у процесі роботи. Якщо в жорстких дисках інформація записується магнітним способом, то у флешпам'яті дані зберігаються завдяки електричному заряду в комірках. Це робить накопичувачі стійкішими до падінь і магнітів, але не захищає від поступового зносу.

Який тип пам'яті найдовговічніший

Найдовговічнішим варіантом вважається SLC, або single-level cell NAND. Така пам'ять зберігає лише один біт у комірці, забезпечує високу швидкість і приблизно 100 тисяч циклів запису-стирання, але коштує дорожче і пропонує менший обсяг.

Більш поширеними є MLC і TLC. У випадку з MLC ресурс становить приблизно 10 тисяч циклів, а у TLC — близько 3 тисяч. Саме MLC і TLC найчастіше використовуються у споживчих USB-флешках і SD-картах.

Через це дві зовні схожі карти пам'яті можуть суттєво відрізнятися за витривалістю. До того ж виробники часто використовують маркетингові назви на кшталт Ultra або Extreme, які не завжди прямо пояснюють реальний ресурс носія.

Окремі моделі карт пам'яті створюють для безперервного навантаження, наприклад для відеореєстраторів або камер спостереження. У таких сценаріях звичайні карти зношуються швидше, тому бренди випускають серії High Endurance, розраховані саме на постійний запис відео.

Це важливо, тому що в подібних умовах носій проходить значно більше циклів перезапису, ніж під час звичайного зберігання фото чи документів.

Скільки в підсумку можуть прослужити такі носії

У середньому USB-флешки та SD-карти можуть працювати близько десяти років або й довше, якщо використовуються помірно і зберігаються в нормальних умовах. Але реальний термін служби завжди залежить від типу пам'яті, частоти перезапису, температури, вологості та того, наскільки дбайливо користувач поводиться з носієм.

Тобто для швидкого обміну файлами та резервного копіювання невеликих обсягів даних вони залишаються зручним варіантом, але як єдине довгострокове сховище важливої інформації такі носії краще не розглядати.

