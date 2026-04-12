Стоит ли покупать зашифрованную флешку: когда она действительно нужна

Зашифрованные USB-накопители не исчезли с рынка, но из массового аксессуара постепенно превратились в нишевый инструмент для защиты чувствительных данных. В большинстве повседневных сценариев они не являются обязательными, однако в случае потери или кражи могут дать уровень защиты, который обычная флешка не обеспечивает.

Стоит ли покупать зашифрованный USB-накопитель

Несмотря на то что облачные сервисы, мессенджеры и беспроводная передача файлов в значительной степени вытеснили классические USB-накопители, вопрос их ценности теперь больше касается безопасности, а не удобства. Основной смысл зашифрованной флешки заключается в том, чтобы защитить данные, если устройство потеряют или его украдут.

В моделях с аппаратным шифрованием используется встроенное AES-шифрование. Оно автоматически защищает все файлы непосредственно на самом носителе, а не через программу на компьютере. К тому же такой накопитель обычно не отображается как доступное хранилище, пока пользователь физически не введет код. Это затрудняет попытки обойти защиту программными средствами. Многие устройства также имеют лимит на количество ложных попыток ввода пароля, после которого доступ блокируется полностью.

Для обычного пользователя потребность в таком накопителе часто оказывается неочевидной. Если речь идет о фотоархиве, рабочих файлах в облаке или учебных документах, несанкционированный доступ к ним может быть неприятным, но не всегда будет иметь критические последствия. Именно поэтому потребность в зашифрованной флешке обычно возникает только тогда, когда человек регулярно работает с действительно чувствительными материалами.

Читайте также:

Еще один фактор — цена. Зашифрованные USB-накопители стоят значительно дороже обычных моделей. Даже версии на 32 ГБ могут стоить более 100 долларов, тогда как варианты на 128 ГБ — более 200 долларов. На фоне дефицита памяти такие устройства могут дорожать еще больше.

Где зашифрованная флешка действительно оправдана

Больше всего пользы такие накопители дают в бизнесе и профессиональных сценариях. Они могут быть важными для безопасного переноса данных между локациями, работы с системами без доступа к интернету или в отраслях, где действуют строгие стандарты защиты информации.

Для обычных пользователей смысл в таких устройствах тоже может быть, но только для отдельных категорий файлов. Речь идет, в частности, о копиях загранпаспортов, финансовых документах или других материалах, обнародование которых могло бы иметь серьезные последствия. В таких случаях зашифрованная флешка дает более высокий уровень защиты благодаря AES-шифрованию и защите от подбора кода.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-A давно получил репутацию разъема, который почти никогда не удается вставить правильно с первой попытки. В то же время у этого стандарта есть простая конструктивная особенность, которая позволяет быстро определить правильную сторону штекера и не тратить время на лишние переворачивания.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-флешки не предназначены для вечного хранения информации, и даже накопитель, который внешне кажется полностью исправным, со временем может начать терять данные. Причиной этого является не только постепенный износ во время использования, но и особенности самой NAND-памяти, которая способна деградировать даже без активной работы.