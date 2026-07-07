Защитите свои данные: 3 категории сообщений, которые нужно удалять с телефона

Набор сообщений и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон, попавший в руки злоумышленника, может открыть доступ к личным данным владельца. Особенно опасны сообщения, в которых хранятся коды, пароли, документы или конфиденциальная информация.

О том, какие сообщения стоит удалять со смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на iTechua.

Коды подтверждения и пароли

Прежде всего со смартфона стоит удалять коды подтверждения и пароли к банковским сервисам. Даже несколько цифр могут стать важной подсказкой для злоумышленников, если у них уже есть часть личных данных пользователя.

Как только одноразовый код выполнил свою функцию, его нужно сразу удалить. После этого стоит очистить корзину, ведь в Android и iOS удаленные SMS могут оставаться в памяти ещё месяцами.

Фотографии документов

Особую опасность представляют фотографии документов, в частности паспортов, водительских удостоверений и других удостоверений личности. Один четкий снимок может открыть путь к микрозаймам, регистрации SIM-карт и продаже данных на черном рынке.

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Если такие файлы действительно нужны, их безопаснее переместить в зашифрованное облачное хранилище с двухфакторной аутентификацией. Также можно использовать надежный менеджер паролей, например 1Password, NordLocker или Google Files.

Переписка с конфиденциальными данными

Также стоит удалять переписку, в которой содержатся PIN-коды, номера карт, CVC, домашние адреса или ответы на секретные вопросы.

Если мошенники получат доступ к смартфону, они в первую очередь могут проверить SMS и мессенджеры в поисках именно таких данных. Особенно опасны фразы вроде "пароль такой же, как и от карты".

Ранее Новини.LIVE писали, что реклама, появляющаяся после случайного разговора о товаре, часто воспринимается как доказательство того, что смартфон тайно прослушивает пользователя. На самом деле технических подтверждений массового прослушивания нет, однако рекламные алгоритмы уже достаточно точно прогнозируют интересы человека по его цифровому поведению.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине набирает обороты схема с так называемыми "молчаливыми звонками", когда после ответа в трубке несколько секунд царит тишина. Такие звонки часто используют не для мгновенного обмана, а для проверки, активен ли номер и отвечает ли на него реальный человек.