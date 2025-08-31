ТОП-3 телефона для детей — доступные модели для первоклассников в 2025 году

Ребенок с телефоном в руках. Фото: Freepik

Первый телефон для школьника должен быть недорогим, выносливым и удобно управляемым для родителей. В магазинах можно найти модели, которые дают стабильную работу на день, базовую камеру для уроков и заданий, а также поддерживают родительский контроль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех моделях телефонов, которые стоит рассмотреть для покупки детям начальной школы.

Samsung Galaxy A06

Самый простой "самсунг" с большим экраном и долгим временем работы — без лишних наворотов.

Смартфон Samsung Galaxy A06. Фото: ek.ua

У Galaxy A06 6,7-дюймовый HD-дисплей и чип MediaTek Helio G85, которого хватает для звонков, мессенджеров и школьных приложений. Батарея на 5000 мАч перекрывает школьный день, а двойная камера на 50 Мп подойдет для фото конспектов или доски. Есть две SIM-карты, карта памяти до 1 ТБ и Android 14 с современными обновлениями безопасности.

Realme C63

Легкий и шустрый бюджетник с NFC.

Смартфон Realme C63. Фото: ek.ua

Смартфон имеет 6,74-дюймовый дисплей, энергосберегающий чип Unisoc T612 и аккумулятор 5000 мАч — комбинацию, позволяющую ребенку пользоваться учебными приложениями. Основная камера на 50 Мп снимет документы и задачи, а слот microSD (до 2 ТБ) сохранит фото и видео без забивания памяти. Приятный бонус — NFC, который работает в Украине, и Android 14.

Xiaomi Redmi 14C

Добротная "бюджетка" Xiaomi с большим экраном 120 Гц, хорошей автономностью и версиями с NFC.

Смартфон Xiaomi Redmi 14C. Фото: ek.ua

Redmi 14C подходит для первоклассника благодаря большому 6,88-дюймовому HD+ дисплею с частотой 120 Гц — текст из "Дневника" и обучающие видео читаются и прокручиваются плавно. Процессор MediaTek Helio G81-Ultra справляется с мессенджерами, школьными приложениями и легкими играми, а аккумулятор на 5160 мАч с зарядкой 18 Вт выдерживает полный день уроков и кружков. Основная камера 50 Мп снимет конспекты и задания четко даже в классе.

Напомним, еще десятилетие назад ребенок со смартфоном был редким явлением, а сегодня гаджеты стали привычным атрибутом даже в младших классах. Родители оказываются перед непростым выбором: остаться с кнопочным телефоном, который проще и безопаснее, или позволить пользование полноценным смартфоном с его широкими возможностями и рисками.

Также мы писали, что компания HMD представила детский смартфон Fuse, который получил уникальную защиту от нежелательного контента. Устройство использует систему HarmBlock+, которая автоматически блокирует попытки просмотра или создания откровенных фото и видео.