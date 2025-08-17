Кнопочный телефон или смартфон — что лучше взять ребенку в школу в 2025 году

Мальчик с телефоном в руках. Фото: Freepik

Еще десять лет назад ребенок со "смарт-устройством" казался скорее исключением, а сегодня родителям все чаще приходится решать, что уместнее: простой кнопочный телефон или полноценный смартфон. Выбор балансирует между безопасностью и контролем с одной стороны и доступом к полезным технологиям — с другой.

Сайт Новини.LIVE, какой из гаджетов уместнее будет купить ребенку в школу.

Кнопочные модели ценят за прочный корпус и простой интерфейс, но их сильные стороны не ограничиваются только этим. К ним можно отнести:

автономность — благодаря минималистичному набору функций такая трубка держит заряд значительно дольше: без подзарядки она способна проработать несколько дней;

отсутствие доступа к интернету — противоречивая, но весомая черта: она уменьшает риски кибербуллинга и случайного попадания к нежелательному контенту.

Вместе с тем, если ребенок уже хорошо ориентируется в современных технологиях, простота может превратиться в недостаток. Ограниченный набор возможностей и отсутствие актуальных приложений иногда создают ощущение "выпадения из круга" сверстников, а часть цифровых инструментов действительно нужна для обучения. Добавляется еще и практический аспект контроля: во многих кнопочных моделях нет GPS-модуля, поэтому родителям сложнее отслеживать местонахождение ребенка.

В то же время смартфон открывает значительно более широкий простор для развития. Ребенок получает:

доступ к образовательным приложениям;

инструменты для творчества;

удобное общение с друзьями.

Вдобавок работают механизмы родительского контроля: ими можно ограничить нежелательный контент, а встроенный GPS помогает понимать, где находится ребенок.

Впрочем, у этого выбора есть и слабые стороны. В первую очередь речь идет о более высокой стоимости по сравнению с кнопочными альтернативами. Кроме того, вместе со смартфоном появляется соблазн чаще заходить в игры и социальные сети, что может сказываться на успеваемости или формировать зависимость — обычно настройки родительского контроля позволяют держать это в разумных пределах. Отдельный вопрос — хрупкость: смартфоны легче повредить, поэтому после покупки стоит сразу позаботиться о надежном чехле.

В итоге окончательный выбор остается за родителями. Для младших и средних школьников распространенный компромисс — простой кнопочный телефон в паре со смарт-часами с GPS: так сохраняется связь и контроль локации без лишних соблазнов. Когда же речь идет о старших учениках, смартфон становится более практичным не только для звонков: при подготовке к экзаменам пригодится доступ к приложениям для изучения иностранного языка или математики.

Напомним, в 2025 году кнопочные телефоны переживают тихое возвращение. На фоне цифровой усталости все больше пользователей выбирают простые устройства для звонков, SMS и музыки, избегая лишних функций смартфонов.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi сохраняют репутацию оптимального сочетания цены и возможностей, а сейчас уже напрямую конкурируют с iPhone, Samsung и Pixel. В продаже есть пять моделей, которые стоит рассмотреть тем, кто планирует обновление.