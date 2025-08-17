Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Смартфон или кнопочный телефон — какой выбор для школьника в 2025

Смартфон или кнопочный телефон — какой выбор для школьника в 2025

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 06:12
Кнопочный телефон или смартфон — что лучше взять ребенку в школу в 2025 году
Мальчик с телефоном в руках. Фото: Freepik

Еще десять лет назад ребенок со "смарт-устройством" казался скорее исключением, а сегодня родителям все чаще приходится решать, что уместнее: простой кнопочный телефон или полноценный смартфон. Выбор балансирует между безопасностью и контролем с одной стороны и доступом к полезным технологиям — с другой.

Сайт Новини.LIVE, какой из гаджетов уместнее будет купить ребенку в школу.

Реклама
Читайте также:

Какой гаджет выбрать ребенку в школу

Кнопочные модели ценят за прочный корпус и простой интерфейс, но их сильные стороны не ограничиваются только этим. К ним можно отнести:

  • автономность — благодаря минималистичному набору функций такая трубка держит заряд значительно дольше: без подзарядки она способна проработать несколько дней;
  • отсутствие доступа к интернету — противоречивая, но весомая черта: она уменьшает риски кибербуллинга и случайного попадания к нежелательному контенту.

Вместе с тем, если ребенок уже хорошо ориентируется в современных технологиях, простота может превратиться в недостаток. Ограниченный набор возможностей и отсутствие актуальных приложений иногда создают ощущение "выпадения из круга" сверстников, а часть цифровых инструментов действительно нужна для обучения. Добавляется еще и практический аспект контроля: во многих кнопочных моделях нет GPS-модуля, поэтому родителям сложнее отслеживать местонахождение ребенка.

В то же время смартфон открывает значительно более широкий простор для развития. Ребенок получает:

  • доступ к образовательным приложениям;
  • инструменты для творчества;
  • удобное общение с друзьями.

Вдобавок работают механизмы родительского контроля: ими можно ограничить нежелательный контент, а встроенный GPS помогает понимать, где находится ребенок.

Впрочем, у этого выбора есть и слабые стороны. В первую очередь речь идет о более высокой стоимости по сравнению с кнопочными альтернативами. Кроме того, вместе со смартфоном появляется соблазн чаще заходить в игры и социальные сети, что может сказываться на успеваемости или формировать зависимость — обычно настройки родительского контроля позволяют держать это в разумных пределах. Отдельный вопрос — хрупкость: смартфоны легче повредить, поэтому после покупки стоит сразу позаботиться о надежном чехле.

В итоге окончательный выбор остается за родителями. Для младших и средних школьников распространенный компромисс — простой кнопочный телефон в паре со смарт-часами с GPS: так сохраняется связь и контроль локации без лишних соблазнов. Когда же речь идет о старших учениках, смартфон становится более практичным не только для звонков: при подготовке к экзаменам пригодится доступ к приложениям для изучения иностранного языка или математики.

Напомним, в 2025 году кнопочные телефоны переживают тихое возвращение. На фоне цифровой усталости все больше пользователей выбирают простые устройства для звонков, SMS и музыки, избегая лишних функций смартфонов.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi сохраняют репутацию оптимального сочетания цены и возможностей, а сейчас уже напрямую конкурируют с iPhone, Samsung и Pixel. В продаже есть пять моделей, которые стоит рассмотреть тем, кто планирует обновление.

дети гаджеты смартфон школьники школа кнопочные телефоны
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации