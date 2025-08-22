Видео
HMD выпустила уникальный смартфон для детей — что известно

HMD выпустила уникальный смартфон для детей — что известно


22 августа 2025 12:32
HMD представила смартфон Fuse с защитой детей от откровенного контента — детали
Смартфон HMD Fuse для детей. Фото: GSMArena

HMD представила детский смартфон Fuse с системной защитой от откровенного контента. Модель использует HarmBlock+, работающий на базе HarmBlock AI от SafeToNet, чтобы не позволить снимать или просматривать на устройстве обнаженный контент.

Об этом пишет GSMArena.

Читайте также:

Что известно о HMD Fuse

HarmBlock+ интегрирован непосредственно в операционную систему, поэтому защита действует во всех приложениях. Для родителей предусмотрены расширенные настройки: можно одобрять или блокировать приложения, просматривать геолокацию в реальном времени и историю местонахождения, устанавливать "белый список" контактов и детально управлять использованием устройства.

Смартфон HMD Fuse
Смартфон HMD Fuse. Фото: GSMArena

Новинка построена на базе HMD Fusion и оснащена 6,56-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. За производительность отвечает Snapdragon 4 Gen 2, конфигурация памяти — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ UFS 2.2 со слотом для microSD. Основная камера имеет датчик на 108 МП с автофокусом и дополнительный датчик глубины на 2 МП, фронтальная — 50 МП в вырезе-"точке".

Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков, защита от пыли и брызг по IP54, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS и 3,5-мм аудиоразъем. Смартфон работает на Android 15 "из коробки" и будет получать три года обновлений безопасности. На тыльной панели есть контакты для аксессуаров, а в комплект входят чехлы Blue Casual Outfit и Blue Flashy Outfit.

Напомним, еще десятилетие назад ребенок с "умным" телефоном казался скорее исключением. Сегодня же родители все чаще сталкиваются с дилеммой: выбрать простой кнопочный аппарат или полноценный смартфон.

Также мы писали, что легендарный бренд Nokia, который когда-то возглавлял мировой рынок мобильных телефонов, вскоре может исчезнуть из смартфон-индустрии. По данным Heise, с 2026 года лицензиат HMD Global потеряет эксклюзивные права, а корпорация Nokia не планирует снова передавать бренд другим производителям.

дети телефоны смартфон безопасность характеристики HMD
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
