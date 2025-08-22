HMD представила смартфон Fuse із захистом дітей від відвертого контенту — деталі

Смартфон HMD Fuse для дітей. Фото: GSMArena

HMD представила дитячий смартфон Fuse із системним захистом від відвертого контенту. Модель використовує HarmBlock+, що працює на базі HarmBlock AI від SafeToNet, аби не дозволити знімати або переглядати на пристрої оголений контент.

Що відомо про HMD Fuse

HarmBlock+ інтегровано безпосередньо в операційну систему, тож захист діє у всіх застосунках. Для батьків передбачено розширені налаштування: можна схвалювати або блокувати програми, переглядати геолокацію в реальному часі та історію місцеперебування, встановлювати "білий список" контактів і детально керувати використанням пристрою.

Смартфон HMD Fuse. Фото: GSMArena

Новинка побудована на базі HMD Fusion і оснащена 6,56-дюймовим дисплеєм HD+ із частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 600 ніт. За продуктивність відповідає Snapdragon 4 Gen 2, конфігурація пам'яті — 6 ГБ оперативної та 128 ГБ UFS 2.2 зі слотом для microSD. Основна камера має датчик на 108 МП з автофокусом і додатковий датчик глибини на 2 МП, фронтальна — 50 МП у вирізі-"крапці".

Акумулятор на 5000 мАг підтримує швидке заряджання 33 Вт. Серед інших особливостей — боковий сканер відбитків, захист від пилу й бризок за IP54, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS і 3,5-мм аудіороз'єм. Смартфон працює на Android 15 "з коробки" та отримуватиме три роки оновлень безпеки. На тильній панелі є контакти для аксесуарів, а у комплект входять чохли Blue Casual Outfit і Blue Flashy Outfit.

Нагадаємо, ще десятиліття тому дитина з "розумним" телефоном здавалася радше винятком. Сьогодні ж батьки дедалі частіше стикаються з дилемою: обрати простий кнопковий апарат чи повноцінний смартфон.

Також ми писали, що легендарний бренд Nokia, який колись очолював світовий ринок мобільних телефонів, невдовзі може зникнути зі смартфон-індустрії. За даними Heise, із 2026 року ліцензіат HMD Global втратить ексклюзивні права, а корпорація Nokia не планує знову передавати бренд іншим виробникам.