Головна Технології Який телефон купити першокласнику — 3 найкращі моделі

Який телефон купити першокласнику — 3 найкращі моделі

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 16:32
ТОП-3 телефони для дітей — доступні моделі для першокласників у 2025 році
Дитина з телефоном в руках. Фото: Freepik

Перший телефон для школяра має бути недорогим, витривалим і зручно керованим для батьків. В магазинах можна знайти моделі, які дають стабільну роботу на день, базову камеру для уроків та завдань, а також підтримують батьківський контроль.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три моделі телефонів, які варто розглянути для купівлі дітям початкової школи.

Samsung Galaxy A06

Найпростіший "самсунг" із великим екраном і довгим часом роботи — без зайвих наворотів.

Смартфон Samsung Galaxy A06
Смартфон Samsung Galaxy A06. Фото: ek.ua

У Galaxy A06 6,7-дюймовий HD-дисплей і чип MediaTek Helio G85, якого вистачає для дзвінків, месенджерів та шкільних застосунків. Батарея на 5000 мАг перекриває шкільний день, а подвійна камера на 50 Мп підійде для фото конспектів чи дошки. Є дві SIM-картки, карта пам'яті до 1 ТБ та Android 14 із сучасними оновленнями безпеки. 

Realme C63

Легкий і спритний бюджетник із NFC.

Смартфон Realme C63
Смартфон Realme C63. Фото: ek.ua

Смартфон має 6,74-дюймовий дисплей, енергоощадний чип Unisoc T612 і акумулятор 5000 мАг — комбінацію, що дозволяє дитині користуватися навчальними застосунками. Основна камера на 50 Мп зніме документи й завдання, а слот microSD (до 2 ТБ) збереже фото й відео без забивання пам'яті. Приємний бонус — NFC, який працює в Україні, і Android 14.

Xiaomi Redmi 14C

Добротна "бюджетка" Xiaomi з великим екраном 120 Гц, гарною автономністю та версіями з NFC.

Смартфон Xiaomi Redmi 14C
Смартфон Xiaomi Redmi 14C. Фото: ek.ua

Redmi 14C підходить для першокласника завдяки великому 6,88-дюймовому HD+ дисплею з частотою 120 Гц — текст із "Щоденника" й навчальні відео читаються й прокручуються плавно. Процесор MediaTek Helio G81-Ultra справляється з месенджерами, шкільними застосунками та легкими іграми, а акумулятор на 5160 мАг із заряджанням 18 Вт витримує повний день уроків і гуртків. Основна камера 50 Мп зніме конспекти та завдання чітко навіть у класі.

Нагадаємо, ще десятиліття тому дитина зі смартфоном була рідкісним явищем, а сьогодні гаджети стали звичним атрибутом навіть у молодших класах. Батьки опиняються перед непростим вибором: залишитися з кнопковим телефоном, який простіший і безпечніший, чи дозволити користування повноцінним смартфоном із його широкими можливостями та ризиками.

Також ми писали, що компанія HMD презентувала дитячий смартфон Fuse, який отримав унікальний захист від небажаного контенту. Пристрій використовує систему HarmBlock+, що автоматично блокує спроби перегляду або створення відвертих фото й відео.

діти телефони Xiaomi смартфон Samsung характеристики
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
