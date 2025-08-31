ТОП-3 телефони для дітей — доступні моделі для першокласників у 2025 році

Дитина з телефоном в руках. Фото: Freepik

Перший телефон для школяра має бути недорогим, витривалим і зручно керованим для батьків. В магазинах можна знайти моделі, які дають стабільну роботу на день, базову камеру для уроків та завдань, а також підтримують батьківський контроль.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три моделі телефонів, які варто розглянути для купівлі дітям початкової школи.

Samsung Galaxy A06

Найпростіший "самсунг" із великим екраном і довгим часом роботи — без зайвих наворотів.

Смартфон Samsung Galaxy A06. Фото: ek.ua

У Galaxy A06 6,7-дюймовий HD-дисплей і чип MediaTek Helio G85, якого вистачає для дзвінків, месенджерів та шкільних застосунків. Батарея на 5000 мАг перекриває шкільний день, а подвійна камера на 50 Мп підійде для фото конспектів чи дошки. Є дві SIM-картки, карта пам'яті до 1 ТБ та Android 14 із сучасними оновленнями безпеки.

Realme C63

Легкий і спритний бюджетник із NFC.

Смартфон Realme C63. Фото: ek.ua

Смартфон має 6,74-дюймовий дисплей, енергоощадний чип Unisoc T612 і акумулятор 5000 мАг — комбінацію, що дозволяє дитині користуватися навчальними застосунками. Основна камера на 50 Мп зніме документи й завдання, а слот microSD (до 2 ТБ) збереже фото й відео без забивання пам'яті. Приємний бонус — NFC, який працює в Україні, і Android 14.

Xiaomi Redmi 14C

Добротна "бюджетка" Xiaomi з великим екраном 120 Гц, гарною автономністю та версіями з NFC.

Смартфон Xiaomi Redmi 14C. Фото: ek.ua

Redmi 14C підходить для першокласника завдяки великому 6,88-дюймовому HD+ дисплею з частотою 120 Гц — текст із "Щоденника" й навчальні відео читаються й прокручуються плавно. Процесор MediaTek Helio G81-Ultra справляється з месенджерами, шкільними застосунками та легкими іграми, а акумулятор на 5160 мАг із заряджанням 18 Вт витримує повний день уроків і гуртків. Основна камера 50 Мп зніме конспекти та завдання чітко навіть у класі.

