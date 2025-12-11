Google подтвердила две критические уязвимости на Android — включите эту настройку

Логотип операционной системы Android на экране смартфона. Фото: Unsplash

В течение декабря Google срочно усилила защиту Android: компания выпустила внеплановое обновление безопасности и предупредила, что две уязвимости уже активно используются злоумышленниками. На этом фоне Google продвигает новый режим в Android 16, который уменьшает риски для смартфонов, неделями ждущих критические патчи.

Об этом пишет Forbes.

Реклама

Читайте также:

Какую скрытую настройку нужно включить

В начале месяца Google выпустила срочное обновление Android с предупреждением: две критические дыры в системе уже используются в реальных атаках. Samsung почти сразу подтвердила выход собственных обновлений безопасности, однако из-за специфики экосистемы Android всем владельцам Galaxy понадобятся недели, чтобы получить защиту.

Проблема касается не только Samsung. Все производители Android-смартфонов, кроме Google, имеют трудности с тем, чтобы быстро взять "чистые" обновления Android, интегрировать их в свои оболочки и выпустить для пользователей. Для новых функций это уже неприятно, но когда речь идет о патчах безопасности — задержки становятся серьезным риском.

На этом контрасте выгодно отличаются смартфоны Pixel: Google не только не замедляется с обновлениями, но и переходит к еще более частым релизам Android. Для других производителей это дополнительный вызов. В то же время компания предлагает промежуточное решение — специальную настройку, которая значительно снижает риски для тех, кто вынужден ждать патчи неделями или дольше.

Речь идет о новом режиме Advanced Protection Mode — одном из ключевых элементов безопасности в Android 16. Включение этого режима активирует целый ряд защитных опций: ограничивается установка приложений не из официальных источников, усиливается безопасный просмотр в интернете, блокируются опасные соединения, а также включаются дополнительные механизмы противодействия вредоносному ПО, мошенническим сайтам и фишинговым атакам.

Фактически, включенный Advanced Protection Mode делает Android-смартфон более "закрытым" с точки зрения безопасности — в чем-то ближе к модели защиты iPhone.

Настройки Advanced Protection можно найти в меню "Настройки" — "Безопасность" / "Безопасность и конфиденциальность", если устройство уже обновлено до Android 16. Для пользователей, которые не получают обновления безопасности сразу, это не отменяет риск задержек с патчами, но заметно его уменьшает. Включение этого режима становится одним из самых действенных способов обезопасить свой смартфон уже сейчас.

Напомним, многие пользователи Android хорошо знают основные функции своих смартфонов, но часто не обращают внимания на инструменты, которые реально улучшают ежедневное пользование. Некоторые привычные настройки не только сдерживают возможности гаджета, но и могут делать его более медленным и менее удобным.

Также мы писали, что Google испытывает новую опцию в приложении "Телефон" для Android, которая позволяет обозначать важность звонка. Маркер "Срочно" будет отображаться и во время входящего вызова, и в журнале, если абонент не ответил.