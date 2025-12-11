Google підтвердила дві критичні вразливості на Android — увімкніть це налаштування

Логотип операційної системи Android на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Протягом грудня Google терміново посилила захист Android: компанія випустила позапланове оновлення безпеки та попередила, що дві вразливості вже активно використовуються зловмисниками. На цьому тлі Google просуває новий режим в Android 16, який зменшує ризики для смартфонів, що тижнями чекають на критичні патчі.

Яке приховане налаштування потрібно увімкнути

На початку місяця Google випустила термінове оновлення Android з попередженням: дві критичні діри в системі вже використовуються в реальних атаках. Samsung майже одразу підтвердила вихід власних оновлень безпеки, однак через специфіку екосистеми Android усім власникам Galaxy знадобляться тижні, щоб отримати захист.

Проблема стосується не лише Samsung. Усі виробники Android-смартфонів, окрім Google, мають труднощі з тим, щоб швидко взяти "чисті" оновлення Android, інтегрувати їх у свої оболонки та випустити для користувачів. Для нових функцій це вже неприємно, але коли йдеться про патчі безпеки — затримки стають серйозним ризиком.

На цьому контрасті вигідно вирізняються смартфони Pixel: Google не лише не сповільнюється з оновленнями, а й переходить до ще частіших релізів Android. Для інших виробників це додатковий виклик. Водночас компанія пропонує проміжне рішення — спеціальне налаштування, яке значно знижує ризики для тих, хто змушений чекати на патчі тижнями або й довше.

Йдеться про новий режим Advanced Protection Mode — один із ключових елементів безпеки в Android 16. Увімкнення цього режиму активує цілу низку захисних опцій: обмежується встановлення застосунків не з офіційних джерел, посилюється безпечний перегляд в інтернеті, блокуються небезпечні з'єднання, а також вмикаються додаткові механізми протидії шкідливому ПЗ, шахрайським сайтам і фішинговим атакам.

Фактично, увімкнений Advanced Protection Mode робить Android-смартфон більш "закритим" з погляду безпеки — у чомусь ближчим до моделі захисту iPhone.

Налаштування Advanced Protection можна знайти в меню "Налаштування" — "Безпека" / "Безпека та конфіденційність", якщо пристрій уже оновлено до Android 16. Для користувачів, які не отримують оновлення безпеки одразу, це не скасовує ризик затримок із патчами, але помітно його зменшує. Увімкнення цього режиму стає одним із найдієвіших способів убезпечити свій смартфон уже зараз.

