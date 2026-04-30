Какую частоту обновления выбрать для телевизора или монитора в 2026 году

При выборе нового телевизора или монитора в 2026 году уже недостаточно смотреть только на диагональ, разрешение и тип матрицы. Одним из ключевых параметров стала частота обновления экрана, и именно на ней не стоит экономить без надобности.

Почему 60 Гц уже не лучший выбор

Частота обновления показывает, сколько раз за секунду экран обновляет изображение. Измеряется она в герцах, и базовым стандартом для многих телевизоров и мониторов долго оставались 60 Гц.

Для простого просмотра фильмов, сериалов или легкой офисной работы этого все еще может хватать. Но в 2026 году покупать новый экран с 60 Гц уже не всегда разумно, особенно если устройство планируют использовать для игр, спорта, видеомонтажа или работы с динамичным контентом.

Современные модели все чаще предлагают 120 Гц, 144 Гц, 165 Гц и даже более высокие показатели. На практике это означает более плавную картинку, более быструю реакцию и меньше визуальных артефактов при движении.

Для геймеров высокая частота обновления особенно важна, так как она уменьшает задержку ввода, делает управление более чувствительным и помогает избегать разрывов изображения. В динамичных играх это может давать ощутимое преимущество.

Кому еще нужны 120 Гц и выше

Высокая частота обновления полезна не только для игр. Она может быть важной для тех, кто работает с видео, анимацией или motion-графикой. Более плавное движение на экране снижает нагрузку на глаза во время долгой работы.

Также разницу могут заметить любители спорта. Матчи, гонки и другой быстрый контент на экране с более высокой частотой обновления выглядят более плавно и естественно.

На первый взгляд может показаться, что модель с 60 Гц — это хороший способ сэкономить. Но разница в цене между базовыми экранами на 60 Гц и моделями на 120 или 144 Гц уже не всегда значительна.

В сегменте мониторов с разрешением 1080p или 1440p можно найти 60-герцовые и 144-герцовые модели по близкой цене. Похожая ситуация есть и с телевизорами: иногда за те же деньги можно выбрать модель с более высокой частотой обновления.

Полностью отказываться от 60 Гц не обязательно. Такой экран может подойти, если он нужен лишь для базовой офисной работы, просмотра фильмов или сериалов, где высокая частота обновления не является критичной.

Но если телевизор или монитор покупают надолго и хотят использовать его шире, лучше сразу смотреть в сторону 120 Гц или выше.

