Яку частоту оновлення обрати для телевізора чи монітора у 2026 році

Під час вибору нового телевізора чи монітора у 2026 році вже недостатньо дивитися лише на діагональ, роздільну здатність і тип матриці. Одним із ключових параметрів стала частота оновлення екрана, і саме на ній не варто економити без потреби.

Чому 60 Гц уже не найкращий вибір

Частота оновлення показує, скільки разів за секунду екран оновлює зображення. Вимірюється вона в герцах, і базовим стандартом для багатьох телевізорів та моніторів довго залишалися 60 Гц.

Для простого перегляду фільмів, серіалів або легкої офісної роботи цього все ще може вистачати. Але у 2026 році купувати новий екран із 60 Гц уже не завжди розумно, особливо якщо пристрій планують використовувати для ігор, спорту, відеомонтажу або роботи з динамічним контентом.

Сучасні моделі дедалі частіше пропонують 120 Гц, 144 Гц, 165 Гц і навіть вищі показники. На практиці це означає плавнішу картинку, швидшу реакцію та менше візуальних артефактів під час руху.

Для геймерів висока частота оновлення особливо важлива, бо вона зменшує затримку введення, робить керування більш чутливим і допомагає уникати розривів зображення. У динамічних іграх це може давати відчутну перевагу.

Кому ще потрібні 120 Гц і вище

Висока частота оновлення корисна не лише для ігор. Вона може бути важливою для тих, хто працює з відео, анімацією або motion-графікою. Плавніший рух на екрані знижує навантаження на очі під час довгої роботи.

Також різницю можуть помітити любителі спорту. Матчі, перегони та інший швидкий контент на екрані з вищою частотою оновлення мають плавніший й природніший вигляд.

На перший погляд може здатися, що модель із 60 Гц — це хороший спосіб заощадити. Але різниця в ціні між базовими екранами на 60 Гц і моделями на 120 або 144 Гц уже не завжди значна.

У сегменті моніторів із роздільною здатністю 1080p або 1440p можна знайти 60-герцові й 144-герцові моделі за близькою ціною. Схожа ситуація є і з телевізорами: іноді за ті самі гроші можна обрати модель із вищою частотою оновлення.

Повністю відмовлятися від 60 Гц не обов'язково. Такий екран може підійти, якщо він потрібен лише для базової офісної роботи, перегляду фільмів або серіалів, де висока частота оновлення не є критичною.

Але якщо телевізор або монітор купують надовго і хочуть використовувати його ширше, краще одразу дивитися в бік 120 Гц або вище.

