Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 минусов OLED-мониторов, о которых редко говорят продавцы

5 минусов OLED-мониторов, о которых редко говорят продавцы

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:24
OLED-монитор для работы — 5 причин хорошо подумать перед покупкой
Монитор Acer с OLED-матрицей. Фото: Unsplash

OLED-мониторы впечатляют контрастностью и "идеальным" черным, но для ежедневной работы и долгих сессий со статичными окнами они часто имеют компромиссы. Перед покупкой стоит взвесить, не будут ли эти минусы раздражать больше, чем радовать картинка в играх и кино.

Об этом пишет BGR.

Реклама
Читайте также:

Выгорание может остаться навсегда

OLED-панели со временем изнашиваются во время свечения, и участки, где часами висит одна и та же картинка, могут стареть быстрее. Панель задач, интерфейс браузера, таблицы, элементы HUD в некоторых играх — все это повышает риск появления "призрачных" следов, которые потом не исчезают.

Слишком высокая цена для обычных задач

Даже базовые OLED-мониторы часто дороже IPS/VA-альтернатив. Если экран нужен преимущественно для работы, переплата идет за возможности, которыми пользуются эпизодически — преимущественно в фильмах и играх.

ABL снижает яркость в "белых" окнах

У OLED есть автоматический ограничитель яркости (ABL): когда большая часть экрана очень светлая, дисплей может заметно затемняться. Это особенно ощутимо в документах и таблицах с белым фоном и при прокрутке страниц с резкими переходами между светлыми и темными блоками.

Текст может выглядеть хуже, чем на классических LCD

На части OLED-панелей из-за другой структуры субпикселей появляются цветные "ореолы" или легкая "бахрома" на буквах, особенно на контрасте. Для чтения почты, документов и таблиц в течение дня это может утомлять глаза, даже если в играх проблема почти незаметна.

Нужно менять привычки, чтобы беречь панель

Чтобы снизить риск выгорания, часто советуют скрывать панель задач, включать заставки, избегать статических обоев и не держать одни и те же окна открытыми часами. Если не хочется постоянно думать об "износе пикселей", IPS/VA/LED-решения имеют вид более спокойного выбора для будничных сценариев.

Напомним, USB-порты в мониторах часто воспринимают как запасные, хотя на самом деле они способны существенно расширить функциональность рабочего места. Через них удобно подключать дополнительную периферию, внешние накопители или даже подсветку, не таща лишние кабели к системному блоку.

Также мы писали, что современные OLED и AMOLED-экраны отличаются высокой яркостью, однако со временем могут терять ее из-за эффекта выгорания пикселей. Чаще всего это происходит в случаях, когда на дисплее слишком долго остается статичное изображение.

Матрица технологии полезные советы экран монитор OLED
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации