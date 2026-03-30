Чем протирать экран гаджетов, чтобы не повредить покрытие

Экраны смартфонов, планшетов и ноутбуков быстро собирают пыль, отпечатки пальцев и грязь, из-за чего изображение тускнеет, а сама поверхность становится менее опрятной. Но неправильная чистка может навредить еще больше, например, оставить царапины, разводы или даже повредить защитное покрытие дисплея.

О том, как правильно протирать экран гаджетов, пишет Gazeta.ua.

Почему экран не стоит чистить наугад

Очистка дисплея кажется простой мелочью, но именно здесь пользователи часто допускают ошибки. Если тереть экран неподходящей тканью или наносить жидкость прямо на поверхность, можно не только испортить внешний вид, но и навредить самому устройству.

Именно поэтому чистить гаджет лучше в выключенном или хотя бы заблокированном состоянии. На темном экране загрязнения видны лучше, а риск случайных нажатий во время чистки будет меньше.

Перед влажной очисткой сначала нужно убрать пыль. Это важно, потому что именно мелкие частицы могут оставить микроцарапины, если сразу начать тереть дисплей тканью.

После этого уже можно переходить к основной очистке. Если используется жидкое средство, его не наносят прямо на экран — сначала смачивают чистую ткань, а уже ею аккуратно протирают поверхность.

Чем лучше всего протирать экран телефона, планшета или ноутбука

Для повседневной очистки обычно подходят дистиллированная вода, специальные спреи для дисплеев или салфетки, предназначенные именно для экранов. Такие средства считаются более безопасными для покрытия, чем случайная бытовая химия.

Не менее важен и выбор ткани. Лучше всего использовать безворсовые салфетки, в частности микрофибру или мягкую хлопчатобумажную ткань. Именно они помогают убрать грязь без разводов и не царапают поверхность.

Во время очистки экран лучше протирать плавно и без сильного нажима. Движения желательно делать в одном направлении, чтобы не размазывать загрязнения по кругу и не оставлять лишних следов.

Отдельно важно не распылять жидкость непосредственно на дисплей. Если средство попадет в динамик, разъемы или другие технологические отверстия, это уже может повредить самому устройству, а не только экрану.

Со спиртовыми средствами нужно быть осторожнее. Спиртовые салфетки могут подходить для обработки смартфона или другой техники от микробов, а стеклянные экраны обычно переносят средства на основе спирта без серьезных проблем.

В то же время здесь важна умеренность. Даже если речь идет о спиртовом средстве, наносить его следует в небольшом количестве и не допускать попадания внутрь устройства. Для внутренних компонентов такая обработка точно не подходит.

Как часто нужно протирать экран смартфона

Такую очистку не обязательно проводить ежедневно. Достаточно делать это регулярно, но без излишеств, чтобы поддерживать экран в чистом состоянии и не перегружать его постоянным трением.

Для дополнительной защиты в повседневном использовании полезными остаются защитное стекло и чехол. Они не заменяют очистку, но помогают уменьшить количество загрязнений и снизить риск повреждения поверхности.

