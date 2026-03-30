Чим протирати екран гаджетів, щоб не пошкодити покриття

Екрани смартфонів, планшетів і ноутбуків швидко збирають пил, відбитки пальців і бруд, через що зображення тьмяніє, а сама поверхня стає менш охайною. Але неправильне чищення може нашкодити ще більше, наприклад, залишити подряпини, розводи або навіть пошкодити захисне покриття дисплея.

Про те, як правильно протирати екран гаджетів, пише Gazeta.ua.

Чому екран не варто чистити навмання

Очищення дисплея здається простою дрібницею, але саме тут користувачі часто припускаються помилок. Якщо терти екран невідповідною тканиною або наносити рідину прямо на поверхню, можна не лише зіпсувати зовнішній вигляд, а й нашкодити самому пристрою.

Саме тому чистити гаджет краще у вимкненому або хоча б заблокованому стані. На темному екрані забруднення видно краще, а ризик випадкових натискань під час чищення буде меншим.

Перед вологим очищенням спершу потрібно прибрати пил. Це важливо, бо саме дрібні частинки можуть залишити мікроподряпини, якщо одразу почати терти дисплей тканиною.

Читайте також:

Після цього вже можна переходити до основного очищення. Якщо використовується рідкий засіб, його не наносять прямо на екран — спочатку змочують чисту тканину, а вже нею акуратно протирають поверхню.

Чим найкраще протирати екран телефона, планшета чи ноутбука

Для повсякденного очищення зазвичай підходять дистильована вода, спеціальні спреї для дисплеїв або серветки, призначені саме для екранів. Такі засоби вважаються більш безпечними для покриття, ніж випадкова побутова хімія.

Не менш важливий і вибір тканини. Найкраще використовувати безворсові серветки, зокрема мікрофібру або м'яку бавовняну тканину. Саме вони допомагають прибрати бруд без розводів і не дряпають поверхню.

Під час очищення екран краще протирати плавно і без сильного натиску. Рухи бажано робити в одному напрямку, щоб не розмазувати забруднення по колу і не залишати зайвих слідів.

Окремо важливо не розпилювати рідину безпосередньо на дисплей. Якщо засіб потрапить у динамік, роз'єми чи інші технологічні отвори, це вже може зашкодити самому пристрою, а не лише екрану.

Зі спиртовими засобами потрібно бути обережнішими. Спиртові серветки можуть підходити для обробки смартфона чи іншої техніки від мікробів, а скляні екрани зазвичай переносять засоби на основі спирту без серйозних проблем.

Водночас тут важлива помірність. Навіть якщо йдеться про спиртовий засіб, наносити його слід у невеликій кількості й не допускати потрапляння всередину пристрою. Для внутрішніх компонентів така обробка точно не підходить.

Як часто потрібно протирати екран смартфона

Таке очищення не обов'язково проводити щодня. Достатньо робити це регулярно, але без надмірності, щоб підтримувати екран у чистому стані й не перевантажувати його постійним тертям.

Для додаткового захисту в повсякденному використанні корисними залишаються захисне скло та чохол. Вони не замінюють очищення, але допомагають зменшити кількість забруднень і знизити ризик пошкодження поверхні.

Раніше Новини.LIVE писали, що екран останніх запущених застосунків в Android давно перестав бути лише інструментом для перемикання між програмами. Насправді цей розділ дає змогу не тільки переглядати відкриті застосунки.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасні смартфони отримали значно надійніший захист екранів, тому захисна плівка дедалі частіше сприймається не як обов'язкова потреба, а як додатковий аксесуар.