В мире растут цены на видеокарты из-за дефицита памяти — что будет с GPU в 2026 году

AMD готовится поднять цены на видеокарты из-за дефицита памяти, и шансы на выгодные "чернопятничные" предложения стремительно тают. На фоне бума искусственного интеллекта память дорожает, а вместе с ней — и графические ускорители для геймеров.

Об этом пишет PC Gamer.

Чего ожидать от второй волны подорожания видеокарт

По данным сообщения на китайской платформе Weibo, AMD уже подняла цены на свои GPU для партнеров, но это изменение пока почти не отразилось на розничных ценниках. Теперь компания, по информации инсайдеров, готовит вторую, ощутимо большую волну подорожания, которая уже скажется на стоимости видеокарт для конечных покупателей.

Первое повышение произошло еще в октябре, но оно было незначительным, поэтому рынок видеокарт его почти не ощутил. Теперь же внутренние коммуникации AMD якобы свидетельствуют о существенном росте стоимости графической памяти, а следующая волна будет включать одновременно повышение цен и на сами GPU, и на память для них. Ожидается, что масштаб изменений будет большим, что неизбежно приведет к росту розничных цен на видеокарты.

Точные сроки и процент подорожания пока что не раскрываются. Не упоминаются и конкретные модели, однако предполагается, что повышение коснется всего ассортимента AMD, включая новые Radeon RX 9070.

Эта информация совпадает с неофициальными комментариями производителей и ритейлеров, которые уже предупреждают о предстоящем скачке цен на видеокарты. Фактически, "пазл сложился", и сейчас почти не остается сомнений, что графические адаптеры в ближайшее время подорожают.

Значительно выросли и цены на обычные комплекты оперативной памяти для ПК — это уже прямое следствие беспрецедентного спроса со стороны центров обработки данных и ИИ-инфраструктуры. Хотя память для дата-центров и та, что используется в видеокартах для гейминга, технически отличаются, перекошенный спрос заставляет производителей перераспределять производственные мощности в пользу более прибыльных направлений.

При этом Samsung, Micron и SK Hynix не спешат резко наращивать производство. Ранее памятные "пузыри" уже оставляли их с гигантскими складами ненужной памяти, которую приходилось распродавать по сниженным ценам. Теперь производители не хотят оказаться в такой же ситуации, если ажиотаж вокруг ИИ внезапно спадет.

Несмотря на то, что нынешняя утечка касается именно AMD, логично ожидать, что рынок отреагирует комплексно. Рост стоимости памяти с высокой вероятностью скажется и на ценах видеокарт Nvidia, так что вряд ли удастся избежать общего подорожания.

