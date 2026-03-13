Технологии, которые не стали будущим — 6 трендовых, но забытых гаджетов

Анаглифные 3D-очки и надпись NFT из кубиков.

Технологический рынок регулярно переживает волны модных увлечений, которые сначала получают мощную поддержку в медиа, а затем так же быстро уходят в тень. После громких анонсов, обсуждений и обещаний изменить индустрию многие из них в итоге исчезают из повестки, а некоторые остаются лишь как курьёзный эпизод своего времени.

О том, какие модные техноидеи не пережили время, пишет BGR.

NFT

Одним из самых ярких примеров стали NFT. Идея заключалась в том, чтобы через блокчейн закрепить право собственности на цифровой объект. На волне ажиотажа вокруг токенов отдельные продавцы и инвесторы зарабатывали крупные суммы, однако сама модель быстро столкнулась с кризисом доверия.

Один из примеров NFT-изображения. Фото: кадр из видео/YouTube

Со временем продвижение NFT сместилось в сторону игровых предметов и цифровых коллекций, но эта схема тоже не стала массовой. Технология так и не вышла за пределы узкого круга проектов и постепенно утратила статус большого тренда.

Изогнутые телевизоры

Еще одним кратковременным трендом были изогнутые телевизоры. В отличие от изогнутых мониторов, которые могут быть удобными для одного пользователя на близком расстоянии, формат телевизора для семейного просмотра оказался неудачным.

Телевизор Samsung OLED с изогнутым экраном. Фото: кадр из видео/YouTube

Под углом изображение воспринималось хуже, а на стене такие модели выглядели неуклюже. В итоге идея не прижилась и не стала стандартом для домашнего просмотра.

3D-телевизоры

Похожая судьба постигла и 3D-телевизоры. Концепция домашнего просмотра фильмов в 3D выглядела привлекательно, но на практике все упиралось в необходимость использовать специальные очки и в ограниченное количество качественного контента.

Анаглифные 3D-очки. Фото: Freepik

Лишь отдельные проекты создавались с полноценным расчетом на 3D, тогда как многие другие ленты адаптировали уже после съемок, что ухудшало результат. В современных условиях такой формат лучше показывает себя в VR-устройствах, а не в телевизорах.

Модульные смартфоны

Модульные смартфоны тоже не стали прорывом, хотя сама идея вызывала интерес. Концепция предусматривала возможность обновлять отдельные компоненты телефона, как в настольных ПК, и таким образом продлевать срок службы устройства.

Модульный смартфон Project Ara от Google. Фото: кадр из видео/YouTube

Самой известной попыткой был Project Ara от Google. Но совместить компактность смартфона с полноценной модульностью оказалось слишком сложно. Частично эта логика сохраняется в современных моделях вроде Fairphone, где хотя бы упрощен ремонт и замена отдельных элементов.

Google Glass

Отдельное место в истории занял Google Glass. Устройство представили в 2013 году как очки с дисплеем и камерой, которые должны были постоянно сопровождать пользователя в повседневных задачах.

Умные очки Google Glass. Фото: кадр из видео/YouTube

Они могли показывать маршрут, помогать с поиском информации или подсказывать действия в реальном времени. Но проект столкнулся сразу с несколькими проблемами: неочевидным сценарием использования, сырым программным обеспечением и общественной реакцией на возможность скрытой записи. Выпуск ограниченной серии остановили менее чем через два года, а окончательную поддержку завершили в 2023 году.

Нетбуки

Еще одним примером стали нетбуки. Небольшие и недорогие ноутбуки позиционировали как будущее мобильных компьютеров, главным образом для работы в интернете. Однако слабая производительность серьезно ограничивала их возможности.

Нетбук HP Mini 1000. Фото: кадр из видео/YouTube

И почти одновременно рынок увидел iPhone, который впоследствии предложил доступ к вебу, почте и приложениям в еще более компактном формате. В итоге нетбуки быстро потеряли актуальность.

