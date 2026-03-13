Технологии, которые не стали будущим — 6 трендовых, но забытых гаджетов

6 странных технологических трендов, которые быстро исчезли
Технологический рынок регулярно переживает волны модных увлечений, которые сначала получают мощную поддержку в медиа, а затем так же быстро уходят в тень. После громких анонсов, обсуждений и обещаний изменить индустрию многие из них в итоге исчезают из повестки, а некоторые остаются лишь как курьёзный эпизод своего времени.
О том, какие модные техноидеи не пережили время, пишет BGR.
NFT
Одним из самых ярких примеров стали NFT. Идея заключалась в том, чтобы через блокчейн закрепить право собственности на цифровой объект. На волне ажиотажа вокруг токенов отдельные продавцы и инвесторы зарабатывали крупные суммы, однако сама модель быстро столкнулась с кризисом доверия.
Со временем продвижение NFT сместилось в сторону игровых предметов и цифровых коллекций, но эта схема тоже не стала массовой. Технология так и не вышла за пределы узкого круга проектов и постепенно утратила статус большого тренда.
Изогнутые телевизоры
Еще одним кратковременным трендом были изогнутые телевизоры. В отличие от изогнутых мониторов, которые могут быть удобными для одного пользователя на близком расстоянии, формат телевизора для семейного просмотра оказался неудачным.
Под углом изображение воспринималось хуже, а на стене такие модели выглядели неуклюже. В итоге идея не прижилась и не стала стандартом для домашнего просмотра.
3D-телевизоры
Похожая судьба постигла и 3D-телевизоры. Концепция домашнего просмотра фильмов в 3D выглядела привлекательно, но на практике все упиралось в необходимость использовать специальные очки и в ограниченное количество качественного контента.
Лишь отдельные проекты создавались с полноценным расчетом на 3D, тогда как многие другие ленты адаптировали уже после съемок, что ухудшало результат. В современных условиях такой формат лучше показывает себя в VR-устройствах, а не в телевизорах.
Модульные смартфоны
Модульные смартфоны тоже не стали прорывом, хотя сама идея вызывала интерес. Концепция предусматривала возможность обновлять отдельные компоненты телефона, как в настольных ПК, и таким образом продлевать срок службы устройства.
Самой известной попыткой был Project Ara от Google. Но совместить компактность смартфона с полноценной модульностью оказалось слишком сложно. Частично эта логика сохраняется в современных моделях вроде Fairphone, где хотя бы упрощен ремонт и замена отдельных элементов.
Google Glass
Отдельное место в истории занял Google Glass. Устройство представили в 2013 году как очки с дисплеем и камерой, которые должны были постоянно сопровождать пользователя в повседневных задачах.
Они могли показывать маршрут, помогать с поиском информации или подсказывать действия в реальном времени. Но проект столкнулся сразу с несколькими проблемами: неочевидным сценарием использования, сырым программным обеспечением и общественной реакцией на возможность скрытой записи. Выпуск ограниченной серии остановили менее чем через два года, а окончательную поддержку завершили в 2023 году.
Нетбуки
Еще одним примером стали нетбуки. Небольшие и недорогие ноутбуки позиционировали как будущее мобильных компьютеров, главным образом для работы в интернете. Однако слабая производительность серьезно ограничивала их возможности.
И почти одновременно рынок увидел iPhone, который впоследствии предложил доступ к вебу, почте и приложениям в еще более компактном формате. В итоге нетбуки быстро потеряли актуальность.
