Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Технологии 6 странных технологических трендов, которые быстро исчезли

6 странных технологических трендов, которые быстро исчезли

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 16:32
Технологии, которые не стали будущим — 6 трендовых, но забытых гаджетов
Анаглифные 3D-очки и надпись NFT из кубиков. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Технологический рынок регулярно переживает волны модных увлечений, которые сначала получают мощную поддержку в медиа, а затем так же быстро уходят в тень. После громких анонсов, обсуждений и обещаний изменить индустрию многие из них в итоге исчезают из повестки, а некоторые остаются лишь как курьёзный эпизод своего времени.

О том, какие модные техноидеи не пережили время, пишет BGR.

Реклама
Читайте также:

NFT

Одним из самых ярких примеров стали NFT. Идея заключалась в том, чтобы через блокчейн закрепить право собственности на цифровой объект. На волне ажиотажа вокруг токенов отдельные продавцы и инвесторы зарабатывали крупные суммы, однако сама модель быстро столкнулась с кризисом доверия.

Цифровое изображение NFT
Один из примеров NFT-изображения. Фото: кадр из видео/YouTube

Со временем продвижение NFT сместилось в сторону игровых предметов и цифровых коллекций, но эта схема тоже не стала массовой. Технология так и не вышла за пределы узкого круга проектов и постепенно утратила статус большого тренда.

Изогнутые телевизоры

Еще одним кратковременным трендом были изогнутые телевизоры. В отличие от изогнутых мониторов, которые могут быть удобными для одного пользователя на близком расстоянии, формат телевизора для семейного просмотра оказался неудачным.

Телевизор Samsung OLED с выгнутым экраном
Телевизор Samsung OLED с изогнутым экраном. Фото: кадр из видео/YouTube

Под углом изображение воспринималось хуже, а на стене такие модели выглядели неуклюже. В итоге идея не прижилась и не стала стандартом для домашнего просмотра.

3D-телевизоры

Похожая судьба постигла и 3D-телевизоры. Концепция домашнего просмотра фильмов в 3D выглядела привлекательно, но на практике все упиралось в необходимость использовать специальные очки и в ограниченное количество качественного контента.

Анаглифные 3D-очки
Анаглифные 3D-очки. Фото: Freepik

Лишь отдельные проекты создавались с полноценным расчетом на 3D, тогда как многие другие ленты адаптировали уже после съемок, что ухудшало результат. В современных условиях такой формат лучше показывает себя в VR-устройствах, а не в телевизорах.

Модульные смартфоны

Модульные смартфоны тоже не стали прорывом, хотя сама идея вызывала интерес. Концепция предусматривала возможность обновлять отдельные компоненты телефона, как в настольных ПК, и таким образом продлевать срок службы устройства.

Модульный смартфон Project Ara от Google
Модульный смартфон Project Ara от Google. Фото: кадр из видео/YouTube

Самой известной попыткой был Project Ara от Google. Но совместить компактность смартфона с полноценной модульностью оказалось слишком сложно. Частично эта логика сохраняется в современных моделях вроде Fairphone, где хотя бы упрощен ремонт и замена отдельных элементов.

Google Glass

Отдельное место в истории занял Google Glass. Устройство представили в 2013 году как очки с дисплеем и камерой, которые должны были постоянно сопровождать пользователя в повседневных задачах.

Умные очки Google Glass
Умные очки Google Glass. Фото: кадр из видео/YouTube

Они могли показывать маршрут, помогать с поиском информации или подсказывать действия в реальном времени. Но проект столкнулся сразу с несколькими проблемами: неочевидным сценарием использования, сырым программным обеспечением и общественной реакцией на возможность скрытой записи. Выпуск ограниченной серии остановили менее чем через два года, а окончательную поддержку завершили в 2023 году.

Нетбуки

Еще одним примером стали нетбуки. Небольшие и недорогие ноутбуки позиционировали как будущее мобильных компьютеров, главным образом для работы в интернете. Однако слабая производительность серьезно ограничивала их возможности.

Нетбук HP Mini 1000
Нетбук HP Mini 1000. Фото: кадр из видео/YouTube

И почти одновременно рынок увидел iPhone, который впоследствии предложил доступ к вебу, почте и приложениям в еще более компактном формате. В итоге нетбуки быстро потеряли актуальность.

Многие пользователи стараются сократить время, проведенное в смартфоне, но полностью отказаться от связи, мессенджеров или навигации сложно. Именно поэтому периодически растет интерес к более простым кнопочным телефонам.

В то же время многие откладывают покупку нового смартфона настолько долго, насколько это возможно. Со временем старение компонентов начинает сказываться на работе устройства.

гаджеты технологии смартфон телевизор смарт-очки 3D
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации