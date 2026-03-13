Технотренди, що не виправдали очікувань — 6 технологій, про які всі забули

Анагліфні 3D-окуляри та напис NFT з кубиків. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У технологічній сфері регулярно з'являються продукти й концепції, яким пророкують велике майбутнє. Деякі з них справді змінюють ринок, але чимало гучних трендів швидко втрачають популярність, зникають із заголовків і переходять у вузькі ніші або повністю припиняють існування.

Про те, які модні техноідеї не пережили час, пише BGR.

NFT

Одним із найяскравіших прикладів стали NFT. Ідея полягала в тому, щоб через блокчейн закріпити право власності на цифровий об'єкт. На хвилі ажіотажу навколо токенів окремі продавці й інвестори заробляли великі суми, однак сама модель швидко зіткнулася з кризою довіри.

Один з прикладів NFT-зображення. Фото: кадр з відео/YouTube

Згодом просування NFT змістилося в бік ігрових предметів і цифрових колекцій, але ця схема теж не стала масовою. Технологія так і не вийшла за межі вузького кола проєктів і поступово втратила статус великого тренду.

Вигнуті телевізори

Ще одним короткочасним трендом були вигнуті телевізори. На відміну від вигнутих моніторів, які можуть бути зручними для одного користувача на близькій відстані, формат телевізора для сімейного перегляду виявився невдалим.

Телевізор Samsung OLED із вигнутим екраном. Фото: кадр з відео/YouTube

Під кутом зображення сприймалося гірше, а на стіні такі моделі мали незграбний вигляд. У підсумку ідея не прижилася й не стала стандартом для домашнього перегляду.

3D-телевізори

Схожа доля спіткала й 3D-телевізори. Концепція домашнього перегляду фільмів у 3D мала привабливий вигляд, але на практиці все впиралося в необхідність використовувати спеціальні окуляри та в обмежену кількість якісного контенту.

Анагліфні 3D-окуляри. Фото: Freepik

Лише окремі проєкти створювалися з повноцінним розрахунком на 3D, тоді як багато інших стрічок адаптували вже після зйомок, що погіршувало результат. У сучасних умовах такий формат краще показує себе у VR-пристроях, а не в телевізорах.

Модульні смартфони

Модульні смартфони теж не стали проривом, хоча сама ідея викликала інтерес. Концепція передбачала можливість оновлювати окремі компоненти телефона, як у настільних ПК, і таким чином подовжувати строк служби пристрою.

Модульний смартфон Project Ara від Google. Фото: кадр з відео/YouTube

Найвідомішою спробою був Project Ara від Google. Але поєднати компактність смартфона з повноцінною модульністю виявилося надто складно. Частково ця логіка зберігається в сучасних моделях на кшталт Fairphone, де хоча б спрощено ремонт і заміну окремих елементів.

Google Glass

Окреме місце в історії посів Google Glass. Пристрій представили у 2013 році як окуляри з дисплеєм і камерою, що мали постійно супроводжувати користувача в повсякденних завданнях.

Розумні окуляри Google Glass. Фото: кадр з відео/YouTube

Вони могли показувати маршрут, допомагати з пошуком інформації або підказувати дії в реальному часі. Але проєкт зіткнувся одразу з кількома проблемами: неочевидним сценарієм використання, сирим програмним забезпеченням і суспільною реакцією на можливість прихованого запису. Випуск обмеженої серії зупинили менш ніж за два роки, а остаточну підтримку завершили у 2023 році.

Нетбуки

Ще одним прикладом стали нетбуки. Невеликі й недорогі ноутбуки позиціювали як майбутнє мобільних комп'ютерів, головним чином для роботи в інтернеті. Проте слабка продуктивність серйозно обмежувала їхні можливості.

Нетбук HP Mini 1000. Фото: кадр з відео/YouTube

І майже одночасно ринок побачив iPhone, який згодом запропонував доступ до вебу, пошти й застосунків у ще компактнішому форматі. У підсумку нетбуки швидко втратили актуальність.

