Главная Технологии 5 случаев, когда не стоит выбрасывать коробки от техники

5 случаев, когда не стоит выбрасывать коробки от техники

Дата публикации 16 мая 2026 16:32
5 случаев, когда не стоит спешить выбрасывать коробку от новой техники
Коробка от смартфона на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

После покупки новой техники коробка часто кажется лишним мусором, который лишь занимает место. Но в некоторых случаях оригинальная упаковка может сэкономить деньги, упростить возврат товара и даже повысить цену устройства при перепродаже.

О том, от какой техники стоит хранить коробки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Смартфоны и планшеты

Коробку от смартфона или планшета лучше сохранить хотя бы на первое время. Если устройство окажется неисправным в пределах срока возврата, продавец может попросить прислать его именно в оригинальной упаковке.

Кроме того, коробка полезна для последующей продажи. Покупатели часто воспринимают полный комплект с коробкой как признак того, что устройством пользовались аккуратно.

Телевизоры

Коробка от телевизора занимает много места, но именно ее лучше всего хранить, если вы планируете переезд. Современные большие телевизоры имеют тонкие и хрупкие экраны, которые легко повредить даже небольшим ударом.

Оригинальная упаковка подходит к конкретной модели по размеру и имеет защиту для углов и экрана. Обычная коробка такого уровня безопасности не даст, а покупка специальной упаковки для перевозки может стоить дополнительных денег.

Ноутбуки, компьютеры и комплектующие

Коробки от ноутбуков, системных блоков и дорогих комплектующих тоже могут пригодиться. Они облегчают транспортировку, особенно если у корпуса ПК есть стеклянные панели или если устройство нужно отправить по почте.

Отдельно это касается видеокарт, дорогих клавиатур и других компонентов. На вторичном рынке комплектующие с оригинальной коробкой часто выглядят привлекательнее, а некоторые могут продаваться дороже.

Проекторы, дроны и 3D-принтеры

Для проекторов и дронов оригинальную коробку лучше сохранять почти всегда. Это дорогие и чувствительные устройства с линзами, камерами и мелкими деталями, которые легко повредить.

Оригинальная упаковка имеет специальные вырезы и защитные вставки, которые фиксируют устройство и защищают его при перевозке или хранении. Это полезно даже дома, если техника используется не ежедневно и долго лежит без дела.

Игровые консоли

Коробки от игровых консолей тоже лучше не спешить выбрасывать. Консоли имеют чувствительные компоненты, а некоторые модели еще и нестандартную форму, поэтому найти удобную замену оригинальной упаковке бывает сложно.

Коробка поможет хранить кабели, контроллеры и документацию в одном месте. А если вы когда-то захотите продать консоль, полный комплект с оригинальной упаковкой привлечет больше внимания. Для редких или старых моделей коробка может иметь ценность даже для коллекционеров.

Ранее Новини.LIVE писали, что в сегменте OLED-телевизоров традиционно доминируют Samsung, LG и Sony, однако в 2026 году расклад сил может измениться. Новый Philips OLED951 уже называют одним из самых сильных флагманов года благодаря сочетанию яркого дисплея, продвинутых игровых возможностей и фирменных технологий бренда.

Также Новини.LIVE рассказывали, что 55-дюймовые телевизоры еще до недавнего времени считались оптимальным выбором для большинства покупателей, но рынок все активнее смещается в сторону более крупных экранов. В Китае, в частности, самым популярным форматом уже второй год подряд остаются 75-дюймовые модели.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
