Что не стоит делать после покупки нового смартфона: 5 главных ошибок

Первые часы после покупки нового телефона важнее, чем кажется. Если в спешке принимать все разрешения, переносить старые данные без разбора и сразу устанавливать десятки приложений, это может повлиять на безопасность, автономность и общий комфорт пользования.

О том, что нужно учесть при покупке нового смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Не игнорируйте настройки безопасности

При первом запуске смартфона многие быстро пропускают настройки, связанные с безопасностью. Но именно телефон сегодня хранит пароли, банковские данные, фото, документы и доступ к аккаунтам.

Поэтому сразу стоит настроить пароль, PIN-код или биометрическую защиту, а также проверить встроенные функции вроде Google Play Protect на Android или Find My на iPhone. Такие инструменты помогают не только защитить данные, но и повысить шансы найти устройство в случае потери или кражи.

Не устанавливайте все приложения сразу

После покупки нового смартфона возникает соблазн сразу загрузить все программы, которыми вы пользовались ранее. Но это не всегда хорошая идея.

Часть старых приложений может уже быть ненужной, ведь их функции давно появились в самой системе. Кроме того, массовая установка программ сразу забивает память и может создать лишнюю нагрузку на телефон еще до того, как вы нормально начнете им пользоваться.

Лучше устанавливать только то, что действительно нужно, а заодно удалить лишние предустановленные программы, если они вам не нужны.

Не соглашайтесь на все разрешения

Еще одна распространенная ошибка — автоматически разрешать всем приложениям доступ к камере, микрофону, контактам, файлам и геолокации. Не каждому приложению это действительно нужно.

Например, если вы не планируете загружать фото в определенное приложение, ему не обязательно давать доступ к галерее или камере. При настройке лучше внимательно просматривать каждый запрос и разрешать только то, что соответствует реальным функциям приложения.

То же самое касается уведомлений. Если разрешить их всем приложениям, телефон быстро превратится в постоянный источник отвлечений, а батарея будет разряжаться быстрее.

Не переносите все со старого телефона без разбора

Новый смартфон — это хорошая возможность начать с более чистой системы. Но многие пользователи просто полностью клонируют старое устройство, перенося все приложения, файлы и настройки вместе с цифровым мусором.

Полностью отказываться от переноса данных не нужно. Фото, контакты, пароли и важные настройки действительно стоит сохранить. Но перед переносом лучше потратить немного времени на старом телефоне: удалить ненужные приложения, лишние файлы и все, что не имеет смысла переносить дальше.

Так новый смартфон получит только нужные данные, а не весь балласт, который накапливался годами.

Не избавляйтесь от старого смартфона сразу

Продавать, дарить или сбрасывать старый телефон до заводских настроек сразу после покупки нового — тоже не лучшая идея. В первые дни может выясниться, что не все данные перенеслись, какое-то приложение работает иначе или нужная информация осталась на старом устройстве.

Лучше подержать старый смартфон под рукой хотя бы несколько недель. Когда вы убедитесь, что все перенесено правильно, тогда уже можно полностью очистить устройство и передать его другому человеку или продать.

Также не стоит сразу выбрасывать коробку от нового телефона. Она может понадобиться для возврата, обмена или будущей продажи устройства.

