5 випадків, коли не варто поспішати викидати коробку від нової техніки

Після купівлі нової техніки коробка часто здається зайвим сміттям, яке лише займає місце. Але в деяких випадках оригінальна упаковка може зекономити гроші, спростити повернення товару й навіть підвищити ціну пристрою під час перепродажу.

Про те, від якої техніки варто зберігати коробки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Смартфони та планшети

Коробку від смартфона або планшета краще зберегти хоча б на перший час. Якщо пристрій виявиться несправним у межах терміну повернення, продавець може попросити надіслати його саме в оригінальній упаковці.

Крім того, коробка корисна для подальшого продажу. Покупці часто сприймають повний комплект із коробкою як ознаку того, що пристроєм користувалися акуратно.

Телевізори

Коробка від телевізора займає багато місця, але саме її найкраще зберігати, якщо ви плануєте переїзд. Сучасні великі телевізори мають тонкі й крихкі екрани, які легко пошкодити навіть невеликим ударом.

Оригінальна упаковка підходить до конкретної моделі за розміром і має захист для кутів та екрана. Звичайна коробка такого рівня безпеки не дасть, а купівля спеціальної упаковки для перевезення може коштувати додаткових грошей.

Ноутбуки, комп'ютери та комплектуючі

Коробки від ноутбуків, системних блоків і дорогих комплектуючих теж можуть знадобитися. Вони полегшують транспортування, особливо якщо у корпусу ПК є скляні панелі або якщо пристрій потрібно відправити поштою.

Окремо це стосується відеокарт, дорогих клавіатур та інших компонентів. На вторинному ринку комплектуючі з оригінальною коробкою часто мають привабливіший вигляд, а деякі можуть продаватися дорожче.

Проєктори, дрони та 3D-принтери

Для проєкторів і дронів оригінальну коробку краще зберігати майже завжди. Це дорогі й чутливі пристрої з лінзами, камерами та дрібними деталями, які легко пошкодити.

Оригінальна упаковка має спеціальні вирізи й захисні вставки, які фіксують пристрій і захищають його під час перевезення або зберігання. Це корисно навіть удома, якщо техніка використовується не щодня і довго лежить без діла.

Ігрові консолі

Коробки від ігрових консолей теж краще не поспішати викидати. Консолі мають чутливі компоненти, а деякі моделі ще й нестандартну форму, тому знайти зручну заміну оригінальній упаковці буває складно.

Коробка допоможе зберігати кабелі, контролери й документацію в одному місці. А якщо ви колись захочете продати консоль, повний комплект з оригінальною упаковкою приверне більше уваги. Для рідкісних або старих моделей коробка може мати цінність навіть для колекціонерів.

