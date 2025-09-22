Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Техно arrow РФ ударила в Сумах по промышленности — ранен охранник arrow

РФ ударила в Сумах по промышленности — ранен охранник

22 сентября 2025 04:47
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Сумы под атакой дронов 22 сентября - один человек получил ранения
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Россияне в ночь на 22 сентября атаковали Сумы дронами. Враг попал по промышленным объектам и учебному заведению, один человек получил ранения.

Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь и глава ОВА Олег Григоров. 

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки РФ по Сумах 22 сентября

По словам Кобзара, три взрыва, которые слышали жители города Сумы - это были прилеты ударных дронов типа "Шахед".

"Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один - по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы", — сообщил исполняющий обязанности городского головы.

Он добавил, что в результате атаки один человек ранен. В то же время глава ОВА уточнил, что предварительно, это охранник предприятия, куда попал один из вражеских дронов.

Напомним, что в Сумах после вражеской атаки начались также пожары, о чем информировал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Кроме того, под ударом РФ оказалась Киевская область. Там в результате атаки горели дома.

взрыв Сумы обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине пострадавшие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:48 Красная лента в "Резерв+" — можно ли не платить штраф

05:45 Социальная помощь — кто и сколько может получить в октябре

05:44 Купальный сезон продолжается — какая температура моря в Одессе

05:11 На Киевщине из-за атаки дронов РФ ранен мужчина

05:04 РФ атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье

Терехов призвал усилить льготы бизнесу в прифронтовых городах - 80x80

Терехов призвал усилить льготы бизнесу в прифронтовых городах

04:47 РФ ударила в Сумах по промышленности — ранен охранник

04:30 Украинцы в Канаде — должны ли доказывать, что не уклонисты

04:22 РФ атаковала Сумы дронами — в городе начались пожары

04:00 В РФ задержали заместителя губернатора Белгородской области — ГУР

03:49 В Сумах прогремели взрывы

05:48 Красная лента в "Резерв+" — можно ли не платить штраф

05:45 Социальная помощь — кто и сколько может получить в октябре

05:44 Купальный сезон продолжается — какая температура моря в Одессе

05:11 На Киевщине из-за атаки дронов РФ ранен мужчина

05:04 РФ атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье

Терехов призвал усилить льготы бизнесу в прифронтовых городах - 80x80

Терехов призвал усилить льготы бизнесу в прифронтовых городах

04:47 РФ ударила в Сумах по промышленности — ранен охранник

04:30 Украинцы в Канаде — должны ли доказывать, что не уклонисты

04:22 РФ атаковала Сумы дронами — в городе начались пожары

04:00 В РФ задержали заместителя губернатора Белгородской области — ГУР

03:49 В Сумах прогремели взрывы

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

19 сентября

18:43 Выезд парней возрастом 18-22 лет — как к этому относятся одесситы

06:33 Жилье для внутренне перемещенных лиц — программы и перспективы

18 сентября

21:16 Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

18:33 Выплаты и помощь 4 млн переселенцев — что планируют изменить

06:33 Что необходимо сделать для победы Украины – мнения одесситов

17 сентября

18:47 Риски за пределами возможного — как под обстрелами спасают жизни

06:33 Последние теплые дни — как изменилась стоимость отдыха в Коблево

16 сентября

19:43 Старт отопительного сезона в Одессе — будет ли тепло в домах

15 сентября

22:33 Фрукты не для всех — будет ли отечественная продукция этой зимой

Text

21:30 Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

Text

21:00 Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

Text

17:51 Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп обещает России обвал нефти — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Сколько стоит замена аккумулятора Tesla

11 сентября 2025

03:00 Пирог со сливами "Долче Вита" — такой дешевый, но вкусный рецепт

17:12 Картофель в супермаркетах — что происходит с ценами и чего ждать

10 сентября 2025

11:00 Денежная помощь на покупку дров — кто может получить 19 тыс. грн

8 сентября 2025

06:01 Ощадбанк прекратил сотрудничество — что будет с деньгами

18 сентября 2025

17:12 Процесс начался — что происходит с ценами на картофель в Украине

00:30 Розыск ТЦК — снимут ли его после срока давности

8 сентября 2025

08:27 Этот сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году — эксперт

12 сентября 2025

18:05 Минимальная сумма для пересечения границы — сколько денег нужно

13 сентября 2025

03:00 Торт без выпечки за 5 минут — дешевле чем магазинный десерт

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации