Сумы под атакой дронов 22 сентября - один человек получил ранения

РФ ударила в Сумах по промышленности — ранен охранник
Россияне в ночь на 22 сентября атаковали Сумы дронами. Враг попал по промышленным объектам и учебному заведению, один человек получил ранения.
Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь и глава ОВА Олег Григоров.
Последствия атаки РФ по Сумах 22 сентября
По словам Кобзара, три взрыва, которые слышали жители города Сумы - это были прилеты ударных дронов типа "Шахед".
"Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один - по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы", — сообщил исполняющий обязанности городского головы.
Он добавил, что в результате атаки один человек ранен. В то же время глава ОВА уточнил, что предварительно, это охранник предприятия, куда попал один из вражеских дронов.
Напомним, что в Сумах после вражеской атаки начались также пожары, о чем информировал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
Кроме того, под ударом РФ оказалась Киевская область. Там в результате атаки горели дома.
