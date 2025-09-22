Сумы под атакой дронов 22 сентября - один человек получил ранения

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Россияне в ночь на 22 сентября атаковали Сумы дронами. Враг попал по промышленным объектам и учебному заведению, один человек получил ранения.

Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь и глава ОВА Олег Григоров.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ по Сумах 22 сентября

По словам Кобзара, три взрыва, которые слышали жители города Сумы - это были прилеты ударных дронов типа "Шахед".

"Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один - по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы", — сообщил исполняющий обязанности городского головы.

Он добавил, что в результате атаки один человек ранен. В то же время глава ОВА уточнил, что предварительно, это охранник предприятия, куда попал один из вражеских дронов.

Напомним, что в Сумах после вражеской атаки начались также пожары, о чем информировал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Кроме того, под ударом РФ оказалась Киевская область. Там в результате атаки горели дома.