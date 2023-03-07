Весеннее обновление: Apple представила iPhone в желтом цвете

Смартфоны от Apple

Компания Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Для моделей 14 Pro и 14 Pro Max новой окраски не предусмотрено.

Об этом сообщает Apple.

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Ранее iPhone 14 и iPhone 14 Plus были доступны в пяти цветах: черном, красном, белом, синем и пурпурном. Apple решила сделать весеннее обновление и добавить желтую окраску.

Новый смартфон уже доступен для покупки в США. Стоимость смартфонов iPhone 14 — от 799 долларов, а iPhone 14 Plus — от 899 долларов. В других странах появятся желтые телефоны появятся 10 и 14 марта.

Отметим, что ранее компания уже презентовала смартфоны в желтом цвете. Среди них были iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5c.

Напомним, каждую осень корпорация Apple демонстрирует линейку новых товаров. Впрочем, еще слишком далеко до официальной презентации, однако СМИ начинают узнавать, а чем новые гаджеты будут отличаться от предшественников.

Также мы писали, что эксперт сравнил быстроту работы актуальных флагманов от Apple и Samsung. Он проверил iPhone 14 Pro Max и Galaxy S23 Ultra.

Добавим, Apple прекращает гарантийное обслуживание своих компьютеров и планшетов в россии. Компания пошла на такой шаг из-за вторжения рф в Украину.