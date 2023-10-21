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Ученые создали нейросеть, которая будет обучать роботов

21 октября 2023 19:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ученые создали нейросеть, которая будет обучать роботов
Робот. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Отдел компании NVIDIA, занимающийся искусственным интеллектом, представил инновационную разработку. Речь идет о нейросети Eureka, цель которой — научить роботов точному выполнению задач.

Об этом говорится в блоге NVIDIA.

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Так, по словам разработчиков, нейросеть создана на основе языковой модели GPT-4. Для работы используется утилита Nvidia Isaac Gym, предназначенная для моделирования физических процессов.

Отмечается, что обучение происходит методом проб и ошибок. Это позволяет работам постоянно становиться лучше, учитывая правильные и неправильные действия.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как искусственный интеллект научил механическую руку работа быстро вращать ручку по принципу, как это может делать человек, который долго тренировался. Техника называется "Пенспининг".

Напомним, ученый в области информатики Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом искусственного интеллекта", обратился к правительствам, компаниям и своим коллегам с призывом проявлять осторожность в развитии ИИ. По словам Хинтона, уже через 5 лет искусственный интеллект получит сознание.

Добавим, компания Google объявила о новой возможности ИИ в программе Search Generative Experience. Она позволит пользователям создавать изображения с помощью искусственного интеллекта непосредственно из стандартной поисковой строки.

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