Meta прекращает поддержку NFT на своих платформах

В конце прошлого года биткоин и другие токены подверглись удару после внезапного банкротства крупнейшей биржи FTX

Компания Meta прекращает поддержку цифровых предметов коллекционирования или невзаимозаменяемых токенов (NFT) на своих платформах. Это произошло менее чем через год после их запуска, поскольку на рынке криптовалют продолжается кризис.

Об этом сообщает Reuters.

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"Сейчас мы сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и бизнеса", — рассказал руководитель финтех-компании социальных сетей Стефан Касриэль.

Компания развернула поддержку для создателей, чтобы они могли делиться NFT в Instagram и Facebook в 2022 году, когда спекулятивный криптовалютный актив стал очень популярным.

В конце прошлого года биткоин и другие токены потерпели удар после внезапного банкротства крупнейшей биржи FTX. Падение было усилено крушением трех американских банков.

"Мы продолжим инвестировать в финтех-инструменты, которые понадобятся людям и бизнесу в будущем. Мы упорядочиваем платежи с помощью Meta Pay, упрощаем оформление заказа и выплаты, а также инвестируем в обмен сообщениями через Meta", — добавил Касриэль.

Напомним, компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.

Также мы писали, что Meta объявила о выпуске новой большой языковой модели LLaMA, которая будет доступна исследователям. Это позволяет Meta присоединиться к гонке вместе с Microsoft и Google в развитии искусственного интеллекта.

Добавим, социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, презентовала собственные "каналы вещания". Они подобны тем, что есть у Telegram.