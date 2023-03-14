Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Техно arrow Meta прекращает поддержку NFT на своих платформах arrow

Meta прекращает поддержку NFT на своих платформах

14 марта 2023 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В конце прошлого года биткоин и другие токены подверглись удару после внезапного банкротства крупнейшей биржи FTX
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Компания Meta прекращает поддержку цифровых предметов коллекционирования или невзаимозаменяемых токенов (NFT) на своих платформах. Это произошло менее чем через год после их запуска, поскольку на рынке криптовалют продолжается кризис.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Подробности

"Сейчас мы сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и бизнеса", — рассказал руководитель финтех-компании социальных сетей Стефан Касриэль.

Компания развернула поддержку для создателей, чтобы они могли делиться NFT в Instagram и Facebook в 2022 году, когда спекулятивный криптовалютный актив стал очень популярным.

В конце прошлого года биткоин и другие токены потерпели удар после внезапного банкротства крупнейшей биржи FTX. Падение было усилено крушением трех американских банков.

"Мы продолжим инвестировать в финтех-инструменты, которые понадобятся людям и бизнесу в будущем. Мы упорядочиваем платежи с помощью Meta Pay, упрощаем оформление заказа и выплаты, а также инвестируем в обмен сообщениями через Meta", — добавил Касриэль.

Напомним, компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.

Также мы писали, что Meta объявила о выпуске новой большой языковой модели LLaMA, которая будет доступна исследователям. Это позволяет Meta присоединиться к гонке вместе с Microsoft и Google в развитии искусственного интеллекта.

Добавим, социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, презентовала собственные "каналы вещания". Они подобны тем, что есть у Telegram.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:26 ЦПД опроверг информацию о получении повесток через приложение "Дія"

13:24 РФ за год накопила в оффшорах около 80 млрд долларов, — Bloomberg

13:23 "Новая почта" ввела новый сервис по возврату товара: как работает

13:20 В Одессе на пешеходных переходах появится светодиодное освещение

Новина з фото

13:14Российский режиссер хочет снять фильм о детях из Бахмута: реакция киносообщества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:11 Поставлял некачественные консервы в прифронтовые города: главе предприятия сообщено о подозрении

13:02 В ВОЗ назвали срок завершения пандемии коронавируса

12:56 Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца

12:50 В Одессе адвокатское объединение установило рекорд Украины

12:46 Известная олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры

Новина з відео

12:25 Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы

Новина з відео

10:58 Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Новина з відео

10:39 Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Новина з відео

10:22 Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

Новина з відео

20:06 Военные показали видео с окрестностей Бахмута, разрушенных после месяцев тяжелых боев

Новина з відео

18:02 Пограничники отбили штурм рф на Бахмутском направлении и взяли в плен "вагнеровца"

Новина з відео

17:28 В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 13:26

ЦПД опроверг информацию о получении повесток через приложение "Дія"

None 14 Март 13:25

РФ за год накопила в оффшорах около 80 млрд долларов, — Bloomberg

None 14 Март 13:11

"Новая почта" ввела новый сервис по возврату товара: как работает

None 14 Март 12:47

В Одессе на пешеходных переходах появится светодиодное освещение

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB