Meta объявила о новой волне сокращений: сколько людей потеряют работу

Meta уволит тысячи работников

Meta Platforms Inc., которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, официально сообщила о новом раунде увольнений. Компания сократит 10 тысяч сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

Подробности

Meta стала первым техногигантом, объявившим о втором раунде массовых увольнений. Всего четыре месяца назад компания уволила 11 тысяч работников.

"Мы ожидаем сократить нашу команду примерно на 10 тысяч человек и закрыть около 5 тысяч вакантных должностей", — отметил гендиректор Марк Цукерберг в сообщении к персоналу.

Причины сокращений

Массовые увольнения являются частью реструктуризации Meta, которая предполагает оптимизацию организационной структуры компании, отмену менее приоритетных проектов и снижение уровня найма.

Этот шаг подчеркивает стремление Цукерберга превратить 2023 год в "Год эффективности" с обещанным сокращением расходов на 5 млрд долларов — до 89-95 млрд долларов.

Новость о новой волне увольнений в Meta поспособствовала росту акций компании на 2% на премаркете.

Напомним, компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.

Также мы писали, что Meta объявила о выпуске новой большой языковой модели LLaMA, которая будет доступна исследователям. Это позволяет Meta присоединиться к гонке вместе с Microsoft и Google в развитии искусственного интеллекта.

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, презентовала собственные "каналы вещания". Они подобны тем, что есть у Telegram.