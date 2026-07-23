Федоров предлагал изменить систему ТЦК - Генштаб раскрыл, какие идеи отверг

Михаил Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Генштаб ВСУ поддержал большинство инициатив бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, и отклонило лишь два предложения. Эти две инициативы касались ТЦК.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает Новини.LIVE.

Что именно не поддержали в Генштабе

По словам Гнатова, Федоров представил комплексный пакет изменений, большинство из которых Генштаб согласовал без колебаний. Возвращения вызвали лишь два предложения.

"Мы не согласились только с двумя позициями. Все остальные вопросы поддержали", — сказал начальник Генштаба.

Как выяснилось, первая инициатива касалась передачу управления всеми ТЦК от командования Сухопутных войск и их передачу напрямую Генштабу.

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Второе предложение Федорова касалось того, чтобы повестки на улицах и иные мобилизационные мероприятия проводила исключительно Национальная полиция, а не военные.

Но как говорит Гнатов, военное командование в письменном виде аргументировало свою позицию по обеим инициативами, после чего были дополнительные презентации и рабочие встречи. Однако итоговый документ по реформе так и не подготовили.

"Плана реформы я так и не увидел. Возможно, не хватило времени на внедрение, но для того чтобы сделать первые шаги и написать документ, пол года, наверное, достаточно", — сообщил начальник Генштаба ВСУ.

Он также добавил, что концепция реформы ТЦК и мобилизации была представлена также народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Причем некоторые из них обращались у Гнатову по поводу деталей предложенных изменений. Однако дать ответ ответ не удалось, так как у командования не было полного текста этого плана.

Как сообщали Новини.LIVE, ТЦК может обратиться в полицию, чтобы разыскать человека и составить на него админпротокол. Это делается в случае, если гражданин нарушает правила военного учета или законодательство о мобилизации.

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