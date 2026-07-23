Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Генштабе рассказали, что предлагал Федоров сделать с ТЦК

В Генштабе рассказали, что предлагал Федоров сделать с ТЦК

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 07:30
Федоров предлагал изменить систему ТЦК - Генштаб раскрыл, какие идеи отверг
Михаил Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Генштаб ВСУ поддержал большинство инициатив бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, и отклонило лишь два предложения. Эти две инициативы касались ТЦК.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает Новини.LIVE.

Что именно не поддержали в Генштабе

По словам Гнатова, Федоров представил комплексный пакет изменений, большинство из которых Генштаб согласовал без колебаний. Возвращения вызвали лишь два предложения.

"Мы не согласились только с двумя позициями. Все остальные вопросы поддержали", — сказал начальник Генштаба.

Как выяснилось, первая инициатива касалась передачу управления всеми ТЦК от командования Сухопутных войск и их передачу напрямую Генштабу.

Читайте также:

Второе предложение Федорова касалось того, чтобы повестки на улицах и иные мобилизационные мероприятия проводила исключительно Национальная полиция, а не военные.

Но как говорит Гнатов, военное командование в письменном виде аргументировало свою позицию по обеим инициативами, после чего были дополнительные презентации и рабочие встречи. Однако итоговый документ по реформе так и не подготовили.

"Плана реформы я так и не увидел. Возможно, не хватило времени на внедрение, но для того чтобы сделать первые шаги и написать документ, пол года, наверное, достаточно", — сообщил начальник Генштаба ВСУ.

Он также добавил, что концепция реформы ТЦК и мобилизации была представлена также народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Причем некоторые из них обращались у Гнатову по поводу деталей предложенных изменений. Однако дать ответ ответ не удалось, так как у командования не было полного текста этого плана.

Как сообщали Новини.LIVE, ТЦК может обратиться в полицию, чтобы разыскать человека и составить на него админпротокол. Это делается в случае, если гражданин нарушает правила военного учета или законодательство о мобилизации.

Также мы писали, как оформить жалобу на сотрудников ТЦК и куда ее отправлять.

Михаил Федоров мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации