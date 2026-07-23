Федоров пропонував змінити систему ТЦК — Генштаб повідомив, які ідеї було відхилено

Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Генеральний штаб ЗСУ підтримав більшість ініціатив колишнього міністра оборони України Михайла Федорова та відхилив лише дві пропозиції. Ці дві ініціативи стосувалися ТЦК.

Про це в ефірі "24 Каналу" розповів начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає Новини.LIVE.

Що саме не підтримали в Генштабі

За словами Гнатова, Федоров представив комплексний пакет змін, більшість із яких Генштаб погодив без вагань. Заперечення викликали лише дві пропозиції.

"Ми не погодилися лише з двома позиціями. Усі інші питання підтримали", — сказав начальник Генштабу.

Як з’ясувалося, перша ініціатива стосувалася передачі управління всіма ТЦК від командування Сухопутних військ безпосередньо до Генштабу.

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Друга пропозиція Федорова стосувалася того, щоб виклики на вулицях та інші мобілізаційні заходи проводила виключно Національна поліція, а не військові.

Але, як каже Гнатов, військове командування у письмовій формі аргументувало свою позицію щодо обох ініціатив, після чого відбулися додаткові презентації та робочі зустрічі. Однак підсумковий документ щодо реформи так і не підготували.

"Плану реформи я так і не побачив. Можливо, не вистачило часу на впровадження, але для того, щоб зробити перші кроки й написати документ, півроку, напевно, достатньо", — повідомив начальник Генштабу ЗСУ.

Він також додав, що концепція реформи ТЦК та мобілізації була представлена також народним депутатам і керівникам парламентських фракцій. Причому деякі з них зверталися до Гнатова щодо деталей запропонованих змін. Однак надати відповідь не вдалося, оскільки у командування не було повного тексту цього плану.

Як повідомляли Новини.LIVE, ТЦК може звернутися до поліції, щоб розшукати особу та скласти на неї адміністративний протокол. Це робиться у разі, якщо громадянин порушує правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

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