Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК дважды оштрафовал мужчину за одно нарушение: суд отменил постановление

ТЦК дважды оштрафовал мужчину за одно нарушение: суд отменил постановление

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 10:02
Двойной штраф ТЦК: суд отменил наказание за непрохождение ВЛК
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Виннице территориальный центр призыва дважды оштрафовал мужчину за непрохождение повторной военно-медицинской комиссии. Речь идет о штрафах в размере 17 тысяч гривен. Суд отменил постановление и объяснил, почему это невозможно.

Об этом говорится в судебном решении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных дел, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Истца еще в 1990-х годах признали непригодным к службе в мирное время и ограниченно годным во время войны по состоянию здоровья. После изменений в законодательстве, которыми был отменен статус "ограниченно годен", его обязали повторно пройти медицинское обследование для определения годности к военной службе.

В ноябре прошлого года он обновил военно-учетные данные через "Резерв+" и получил электронное направление на ВВК. Во время прохождения медицинского осмотра его доставили в ТЦК, где на него составили протокол об административном правонарушении за невыполнение обязанности пройти повторное медицинское обследование. После этого мужчина продолжил прохождение ВЛК и был направлен на дополнительные обследования, а также проходил стационарное лечение.

В конце декабря 2025 года после прохождения ВЛК его снова доставили в ТЦК и наложили еще один штраф за одно и то же нарушение. Речь идет о 17 тысячах гривен.

Читайте также:

Что решил суд

В ходе рассмотрения дела суд выяснил, что еще 21 ноября 2025 года в отношении этого мужчины уже было вынесено другое решение — его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 17 тысяч гривен за непрохождение повторного медицинского осмотра.

Обстоятельства дела представляют собой продолжающееся правонарушение, которое охватывается одними и теми же действиями, а не образует несколько отдельных административных правонарушений.

Суд сослался на положения статьи 61 Конституции Украины, которая запрещает повторное привлечение лица к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Кроме того, суд подчеркнул, что вынесение еще одного постановления по тому же вопросу противоречит принципу правовой определенности, который является составной частью верховенства права.

Иск был удовлетворен, а постановление о привлечении мужчины к ответственности отменено. Производство по делу об административном правонарушении прекращено.

Как писали Новини.LIVE, на Волыни суд признал противоправными действия сотрудников ТЦК, которые повторно поставили на учет и мобилизовали мужчину, исключенного из учета еще в 2015 году.

А в Николаеве военный ТЦК не проводил видеофиксацию во время мероприятий по оповещению, в результате чего суд привлек его к ответственности и оштрафовал.

Украина ТЦК и СП судебные решения
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации