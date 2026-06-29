Суд в Житомирской области вынес приговор военнослужащему за избиение полицейского возле ТЦК

Вручение повесток представителями ТЦК. Фото иллюстративное: "Суспільне"

Звягельский городской районный суд Житомирской области признал виновным военнослужащего, напавшего на полицейского на территории территориального центра комплектования. Конфликт произошел после того, как правоохранители доставили в ТЦК его сына, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Об этом стало известно из приговора суда, передает Новини.LIVE.

Детали инцидента

Инцидент произошел в Звягеле. Полицейские доставили мужчину в местный ТЦК и СП, после чего на место прибыл его отец — действующий военнослужащий. Увидев сына, он попытался помешать действиям правоохранителей, а впоследствии во время словесного конфликта дважды ударил одного из инспекторов — головой и кулаком. В результате нападения полицейский получил перелом носа со смещением, многочисленные ушибы и повреждение зуба. Сотрудник правоохранительных органов проходил лечение в течение месяца и перенес операцию.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину и пояснил, что действовал под влиянием сильных эмоций, пытаясь защитить сына. Он также сообщил, что тот уже мобилизован в ряды ВСУ, а потерпевшему добровольно выплатил 15 тысяч гривен в качестве частичной компенсации морального вреда.

Какой приговор вынес суд

Суд учел, что военный является ветераном боевых действий, имеет два ранения и награжден медалью "Железный крест". Кроме того, потерпевший не настаивал на суровом наказании.

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Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Также суд обязал его выплатить полицейскому 55 555 гривен в качестве компенсации морального вреда. Материалы уголовного производства переданы в Житомирский апелляционный суд, который и примет окончательное решение по делу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Прилуках Черниговской области суд рассмотрел дело женщины, которая администрировала канал в Viber, где систематически публиковалась информация о местонахождении сотрудников полиции и территориальных центров комплектования. По данным следствия, через этот ресурс осуществлялся слив служебных локаций правоохранителей и представителей ТЦК.

Также Новини.LIVE писали, что Львовский окружной административный суд рассмотрел иск об обжаловании решения о мобилизации мужчины. После призыва у него обнаружили опухоль, однако суд не нашел оснований для отмены решения о мобилизации.