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Головна ТЦК Військовий напав на поліцейського біля ТЦК у Звягелі: рішення суду

Військовий напав на поліцейського біля ТЦК у Звягелі: рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 10:02
Суд на Житомирщині виніс вирок військовому за побиття поліцейського біля ТЦК
Вручення повісток представниками ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне

Звягельський міськрайонний суд Житомирської області визнав винним військовослужбовця, який напав на поліцейського на території територіального центру комплектування. Конфлікт стався після того, як правоохоронці доставили до ТЦК його сина, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Про це стало відомо з вироку суду, передає Новини.LIVE. 

Деталі інциденту

Подія сталася у Звягелі. Поліцейські привезли чоловіка до місцевого ТЦК та СП, після чого на місце прибув його батько — чинний військовослужбовець. Побачивши сина, він спробував перешкодити діям правоохоронців, а згодом під час словесного конфлікту двічі вдарив одного з інспекторів — головою та кулаком. Унаслідок нападу поліцейський отримав перелом носа зі зміщенням, численні забої та пошкодження зуба. Правоохоронець проходив лікування протягом місяця та переніс операцію.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та пояснив, що діяв під впливом сильних емоцій, намагаючись захистити сина. Він також повідомив, що той уже мобілізований до лав ЗСУ, а потерпілому добровільно виплатив 15 тисяч гривень як часткову компенсацію моральної шкоди.

Який вирок виніс суд

Суд врахував, що військовий є ветераном бойових дій, має два поранення та нагороджений медаллю "Залізний хрест". Крім того, потерпілий не наполягав на суворому покаранні.

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Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Також суд зобов'язав його виплатити поліцейському 55 555 гривень моральної компенсації. Матеріали кримінального провадження передали до Житомирського апеляційного суду, який і ухвалить остаточне рішення у справі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прилуках Чернігівської області суд розглянув справу жінки, яка адмініструвала Viber-канал, де систематично публікували інформацію про місця розташування працівників поліції та територіальних центрів комплектування. За даними слідства, через цей ресурс здійснювався злив службових локацій правоохоронців та представників ТЦК.

Також Новини.LIVE писали, що Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов щодо оскарження рішення про мобілізацію чоловіка. Після призову у нього виявили пухлину, однак суд не знайшов підстав для скасування рішення про мобілізацію.

суд ТЦК та СП судові рішення
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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