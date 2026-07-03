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Главная ТЦК На Волыни ТЦК мобилизовал снятого с учета: на чьей стороне суд

На Волыни ТЦК мобилизовал снятого с учета: на чьей стороне суд

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Дата публикации 3 июля 2026 10:02
Волынский суд признал незаконной мобилизацию мужчины, снятого с учета
Изучение документов. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Волынский окружной административный суд признал противоправными действия сотрудников территориального центра комплектования, которые повторно поставили на учет и мобилизовали жителя Луцка. Мужчина был снят с воинского учета еще в 2015 году по состоянию здоровья.

Об этом говорится в судебном решении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину с грубым нарушением закона

Еще в марте 2015 года мужчина получил заключение военно-врачебной комиссии о полной негодности к военной службе из-за травм и был официально снят с воинского учета. Эта информация содержалась как в его бумажном военном билете, так и в электронной базе данных. Кроме того, по состоянию на ноябрь 2025 года мобильное приложение «Резерв+» подтверждало, что истец не является военнообязанным.

В результате судья во время заседания 24 июня 2026 года признала восстановление мужчины на учете незаконным, полностью отменила приказ о призыве и обязала воинскую часть немедленно исключить его из списков личного состава.

Инцидент, ставший поводом для судебного иска, произошел 2 февраля 2026 года в Луцке. Сотрудники ТЦК остановили прохожего на улице для проверки документов, однако бумажного удостоверения у него с собой не было, а цифровое приложение «Резерв+» в тот момент не загружалось из-за сбоя. Жителя Луцка сразу доставили в мобилизационный пункт.

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Уже на следующий день, 3 февраля, местная ВЛК оперативно признала мужчину годным к службе, после чего представители ТЦК вновь зарегистрировали его в статусе военнообязанного и отправили в воинскую часть. В суде представители военкомата объясняли свои действия именно отсутствием бумажных документов на месте проверки и техническими проблемами с доступом к электронному профилю задержанного.

В исковом заявлении мобилизованный подчеркивал, что, поскольку решение 2015 года об исключении из учета оставалось в силе и никем не отменялось, он вообще не подлежал призыву. Истец также отметил, что новое медицинское обследование провели формально, полностью проигнорировав его хронические заболевания и травмы.

Позицию мужчины подтвердили и материалы внутренней служебной проверки, назначенной после его официальной жалобы. Ведомственная проверка прямо зафиксировала нарушение норм действующего законодательства со стороны ТЦК, который не имел права регистрировать, направлять на медосмотр и призывать лицо, давно снятое с воинского учета.

Согласно судебному вердикту, ТЦК теперь обязан вернуть в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов первоначальную запись об исключении жителя Луцка из учета на основании справки ВЛК одиннадцатилетней давности.

Кроме того, суд постановил взыскать с ТЦК в пользу истца 2,1 тыс. грн в качестве компенсации уплаченного судебного сбора. На данный момент судебное решение еще не вступило в окончательную законную силу, поскольку ответчики имеют законное право обжаловать его в апелляционном порядке.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в Николаеве судили военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его привлекли к административной ответственности и обязали уплатить штраф за нарушение правил во время мероприятий по оповещению. Основанием для этого стало отсутствие обязательной видеофиксации процесса общения с гражданами.

В то же время во Львове окружной административный суд вынес решение по делу об обжаловании мобилизации. Мужчина пытался отменить решение о призыве, ссылаясь на обнаруженную после отправки в армию опухоль. Однако суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что правовой основой для мобилизации является действующее заключение военно-врачебной комиссии. Поскольку на момент призыва заключение ВЛК о годности не было обжаловано надлежащим образом, суд не нашел законных оснований для отмены решения о мобилизации.

суд ТЦК и СП Волынь судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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