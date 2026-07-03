Волинський суд визнав протиправною мобілізацію виключеного з обліку

Вивчення документів. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії працівників територіального центру комплектування, які повторно поставили на облік та мобілізували мешканця Луцька. Чоловіка було виключеного з військового обліку ще в 2015 році за станом здоров'я.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

На Волині ТЦК мобілізувало чоловіка з грубим порушенням закону

Чоловік ще у березні 2015 року отримав висновок військово-лікарської комісії про повну непридатність до військової служби через травми і був офіційно виключений з військового обліку. Ця інформація містилася як у його паперовому військовому квитку, так і в електронній базі даних. На додаток, станом на листопад 2025 року мобільний застосунок "Резерв+" підтверджував, що позивач не є військовозобов'язаним.

Ввідтак суддя під час засідання 24 червня 2026 року визнала поновлення чоловіка на обліку незаконним, повністю скасувала наказ про призов і зобов'язала військову частину негайно виключити його зі списків особового складу.

Інцидент, який став приводом для судового позову, стався 2 лютого 2026 року в Луцьку. Працівники ТЦК зупинили перехожого на вулиці для перевірки документів, однак паперового посвідчення у нього з собою не було, а цифровий застосунок "Резерв+" у той момент не завантажувався через збій. Лучанина одразу відвезли до мобілізаційного пункту.

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Уже наступного дня, 3 лютого, місцева ВЛК оперативно визнала чоловіка придатним до служби, після чого представники ТЦК знову зареєстрували його у статусі військовозобов'язаного та відправили до військової частини. У суді представники військкомату пояснювали свої дії саме відсутністю паперових документів на місці перевірки та технічними проблемами з доступом до електронного профілю затриманого.

У позовній заяві мобілізований наголошував, що оскільки рішення 2015 року про виключення з обліку залишалося чинним і ніким не скасовувалося, він взагалі не підлягав призову. Позивач також зазначив, що нове медичне обстеження провели формально, повністю проігнорувавши його хронічні хвороби та травми.

Позицію чоловіка підтвердили і матеріали внутрішньої службової перевірки, яку призначили після його офіційної скарги. Відомча перевірка прямо зафіксувала порушення норм чинного законодавства з боку ТЦК, який не мав права реєструвати, направляти на медогляд та призивати особу, яка давно знята з військового обліку.

Згідно з судовим вердиктом, ТЦК тепер зобов'язаний повернути до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів первинний запис про виключення лучанина з обліку на підставі довідки ВЛК одинадцятирічної давнини.

Крім того, суд постановив стягнути з ТЦК на користь позивача 2,1 тис. грн для компенсації сплаченого судового збору. Наразі судове рішення ще не набрало остаточної законної сили, оскільки відповідачі мають законне право оскаржити його в апеляційному порядку.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що у Миколаєві судили військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його притягнули до адміністративної відповідальності та зобов'язали сплатити штраф через порушення правил під час заходів з оповіщення. Підставою для цього стала відсутність обов'язкової відеофіксації процесу спілкування з громадянами.

Водночас у Львові окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі про оскарження мобілізації. Чоловік намагався скасувати рішення про призов, посилаючись на виявлену після відправки до війська пухлину. Проте суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що правовим підґрунтям для мобілізації є чинний висновок військово-лікарської комісії. Оскільки на момент призову висновок ВЛК про придатність не був оскаржений належним чином, суд не знайшов законних підстав для скасування рішення про мобілізацію.